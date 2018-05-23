半工半讀 她吃苦當吃補

2018年05月23日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

「雖然加減會有些抱怨，但這是別人沒經歷的成長過程，也是一種人生助力啊！」南港高工土木科張緹嫺出身「類單親家庭」，因爸爸長年在國外、媽媽身障、哥哥有憂鬱症，高職前2年她都必須兼顧課業與打工，以維持家計與分擔家務。不過，她樂觀面對，今年也獲得優良學生獎項，22日從市長柯文哲手中接下獎座。

柯文哲昨天表揚340位高中職、國中優良學生。其中，高職三年級的張緹嫺從小和媽媽、哥哥相依為命，她說，因為媽媽是身障人士，除了每月一點身障補助，其餘收入依賴在加工工廠擔任女工所賺的時薪，她高職前2年都到餐廳或藥妝店打工，賺取每月1萬3000元左右薪水貼補家用。

張緹嫺坦言，在課業與打工都需兼顧下，原本的班級排名往後掉了一些，雖然高三有努力維持，但仍有些跟不上。此外，當同學假日或放學可以相約出遊，她卻只能打工，晚上10點下班後再繼續讀書，加減會有些抱怨，只不過，若換個角度想，現在這些人生經歷其實也是其他人沒遭遇過的，「也可以變成一種人生助力！」

未來，她希望就讀宜蘭大學土木相關科系，一來離台北近，可以繼續照顧家人，二來也是自己的興趣。張緹嫺笑說，媽媽行動不方便，但常常看電視欣賞台灣美景，希望有天經濟好轉，能帶媽媽去台中高美溼地欣賞風景。

(中國時報)