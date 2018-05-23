保佑宮現任主委公司 遭開8槍

2018年05月23日 04:10 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

蘆洲長安街某土地開發公司，22日凌晨遭20多名蒙面男子闖入，以棍棒砸毀玻璃門及店內物品，並連開8槍後逃逸。警方調查，公司負責人陳光銘為蘆洲保佑宮主委，而前任主委劉保生在1年多前遭人開槍射殺身亡，警方懷疑兩者有關聯，昨天午間將3名涉案男子帶回偵訊，並擴大追查其他共犯。

警方指出，22日凌晨2時許，20多名戴口罩蒙面男子分乘12輛自小客車、8輛機車，前往新北市蘆洲區長安街巷內土地開發公司，用球棒、西瓜刀猛砸店面、不僅將玻璃門砸個爛碎，還當場連開8槍示警，最後分頭逃逸。

蘆洲警方獲報後派員前往，赫見公司外頭的馬路上留有8顆彈殼，而玻璃門上則有3處彈孔，但是由於事發在凌晨時分，並未造成人員傷亡，研判示警意味濃厚。

警方發現，陳光銘為保佑宮主委，前任主委劉保生前年7月才在自家廟埕餐會上，遭人近距離連開3槍身亡，該案至今仍未偵破，豈料現任主委又被開槍示警，警方連夜調閱監視器畫面鎖定車牌，發現涉案人員大多來自桃園，兵分多路追查後，22日下午警方將3名涉案男子帶回偵訊。

但案發後陳光銘宣稱，負責人姓顏，自己不是土地開發公司的老闆，態度十分低調，僅透露應該是員工在外與人結怨，公司才會遭人開槍，否認案件與寺廟事務、或土方利益有關。

警方表示，許姓等3名涉案人皆矢口否認開槍，接獲簡訊要替朋友出頭，才拿棍棒前往助陣，並不了解案件的前因後果，警方目前仍追緝犯案同夥、槍枝下落，釐清犯案動機。

(中國時報)