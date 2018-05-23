無障礙居家照服 長輩生活更方便

竹市府推輔具服務及無障礙環境改善服務，結合照顧管理專員到宅評估，至今服務逾1100人次。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市65歲以上長者占全市人口比例11.37％，為維持長輩的生活品質，市府推出輔具服務及無障礙環境改善，至今服務超過1100人次，希望長輩在生活的各個面向能夠更方便，生活更有品質，也能維持長輩生活的自主性。

市府衛生局指出，市府近年重視長者服務，由於不符合長輩身材條件與居住狀況的輔具，容易造成使用上的不便甚至還可能受傷，市府因此提供輔具服務及無障礙環境改善服務，協助長輩及家屬找到合適的輔具及改善居家環境，希望長輩在生活的各個面向能夠更方便。

為使病患能夠安心返家、減少民眾出院後四處奔波找資源的時間，市府也結合台大、國泰、馬偕、國軍等4家醫療院所的出院準備服務，由專業治療師提供輔具評估，讓病患出院時，能先順利購買到所需的輔具，在返家時能直接使用。

75歲的李姓長輩在2017年底不慎在家中跌倒，腿部骨折，之後就是透過照顧管理專員提出建議，家人在他行走動線等空間加裝扶手及加設防滑地板，讓李爺爺不用害怕跌倒。

衛生局表示，2018年輔具服務及居家無障礙環境改善服務新制上路後，凡實際居住竹市的50歲以上失能身心障礙者及65歲以上失能老人，若有需要輔具服務及無障礙環境改善服務，都可請向衛生局提出申請，民眾可撥打專線：03-5355283詢問。

(中國時報)

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