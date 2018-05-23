特教生李麗姿 獲總統教育獎

國立花蓮特殊教育學校高中部高三學生李麗姿，由父親及祖父母拉拔長大，後來祖父及父親相繼離世，留下她一人獨自照顧失智祖母，下課後趕公車回家煮飯，儘管家境困苦，她仍努力學習，在術科、體育及才藝上都有佳績，榮獲今年總統教育獎殊榮，她說，要趕快長大，照顧祖母。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

國立花蓮特殊教育學校高中部高三學生李麗姿，由父親及祖父母拉拔長大，後來祖父及父親相繼離世，留下她一人獨自照顧失智祖母，下課後趕公車回家煮飯，儘管家境困苦，她仍努力學習，在術科、體育及才藝上都有佳績，榮獲今年總統教育獎殊榮，她說，要趕快長大，照顧祖母。

家住花蓮縣壽豐鄉的李麗姿，生長在原住民清苦家庭，出生8個月母親就不告而別，因患有智能障礙，李麗姿小學期間成績不好，經常被同學欺負直到六年級轉到花蓮特教學校學習，才改變了她的生活。

配合學校的學習課程，李麗姿在職業能力方面，習得農園藝、清潔、洗車、烘焙烹飪、房務整理、手工藝等課程，也在校方的安排下，在餐飲業及麵包店實習，平常休假就待在家裡幫忙祖母種菜。導師張曼玲說，雖然麗姿是輕度智能障礙，但她從來不是「接受幫助者」，而「給予關懷者」，即便課業、實習再忙碌，她仍一早起來為祖母準備餐點，放學後再趕回家煮晚餐。

除了課業上的積極，學校也發現李麗姿在音樂、體育的天賦，學習陶笛音樂不僅讓他通過街頭藝人審查，也發行一張陶笛音樂專輯，並受邀至各大活動、大陸廣西表演等，體育表現則在羽球、桌遊、田徑都獲得全國特殊生體育會總冠軍的成績，是老師口中「能文能武」的學生。

(中國時報)

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