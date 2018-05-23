新北規律運動人口率 六都之冠

各區國民運動中心去年起推行「新北玩運動」計畫，提供運動空間給學子上體育課。圖為五股國中籃球校隊在國民運動中心的籃球場練習。（曾百村翻攝）

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中國時報
／新北報導

近年來，國人運動風氣盛行，新北市政府近5年來花費83億元，興建17處國民運動中心及運動公園。據體育署2017年調查，新北市規律運動人口率達35％，居六都之冠，換算下來，等同在新北有100多萬人口有習慣性運動、健身。

新北市體育處表示，規律運動的比率越高，民眾身體健康的比率也會上升。據體育署去年的統計，新北市規律運動人口比例有35％，不僅較往年成長5％，有運動習慣的市民也衝破100多萬人口。

體育處長洪玉玲表示，以往鄰居間打招呼，都會說「呷飽沒」？但現在卻換成是「去運動了嗎」？顯示現代人對於運動的需求越來越高，新北市府為了提供低廉而舒適的運動場地，5年內耗資83億元，興建17處國民運動中心及運動公園，提供更簡易的運動空間。

洪玉玲說，新北市府廣設運動據點後，近兩年來規律運動人口已增長20萬人，另外也定期舉辦各式國際馬拉松活動，運動中心甚至依據時節，向特定族群推出各式的健身課程，讓市民生活中自然而然接觸運動。

另外，為了拉高運動設施效能，去年度推動「新北玩運動－扎根校園動次動」計畫，讓運動中心與學校媒合，並且提供空間給學子上體育課，甚至訓練校隊選手等。

洪玉玲指出，「新北玩運動」媒合計畫內容廣泛，例如新泰國中在2009年成立游泳校隊，但校內沒有游泳池、而區內也沒有國際標準泳道，選手練習都要遠赴其他區，費時又耗體力，自從新莊運動中心落成，校隊都依此據點作為特訓基地，校方更在今年全中運，拿下6金2銀2銅的優秀成績。

(中國時報)

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