發射自製火箭 國中生開心歡呼

2018年05月23日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市龜山區成功工商在國立成功大學技術支援下，舉辦「成功試箭─實驗火箭設計與製作研習」，由成大講師團指導龜山國中、幸福國中及桃園國中共70位學生進行火箭實體製作，在經過5個小時的學習、組裝後，學生們在操場發射火箭，驚呼聲與歡笑聲連連。

龜山國中3年級學生謝沛蓉說，由於自己喜歡科學、數學，才報名參加實驗火箭研習，沒想到過程很新鮮，和過去做科展的經驗不同，一開始不但要先上課，還要用電腦繪圖、組裝零件，最後每個人都能將自己做的火箭發射，心裡特別有成就感。

成功大學團隊指導老師胡育誠說，他從高中開始就參與實驗火箭研習的活動，學生得先上有關火箭概論的課程，再電腦繪圖，最後動手實作，每個過程的仔細程度都會影響火箭最後飛行高度、降落傘是否能成功打開。

胡育成說，學生們製作的火箭分成頂頭的鼻錐、箭身、安定片和下方的火藥，裡面則有降落傘和用來隔絕火藥的阻燃層，若是阻燃層沒有做好，就會造成降落傘沾黏，導致火箭發射後無法順利開傘、降落，而發射時的風向、安定片的黏著度和大小差異，也會影響火箭飛行的方向。

成功工商表示，這次是第3年舉辦實驗火箭研習，結合教育部社區教育資源均質化計畫進行，成功大學講師、航太系景鴻鑫教授表示，實驗火箭研習是以高級物理實驗概念出發，運用最基本的理論、最普通易得的取材，讓中學生在兼具知性與實作課程中啟迪對科普知識的好奇與興趣。

(中國時報)