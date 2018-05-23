相依為命 小一童照護洗腎盲父

2018年05月23日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港朝天宮與北港溪人文關懷協會宣揚孝道，利用半年時間走訪29名孝心兒童，用文字與影像記錄其孝行，22日集結成冊，將於26日舉辦孝心獎表揚，邀請大家一起鼓勵在艱困中行孝不輟的孩子們。

北港朝天宮董事蘇健榮走訪地方時發現偏鄉地區有許多弱勢家庭兒童，小小年紀卻孝心過人，為鼓勵這些孩子，創辦北港溪人文關懷協會，每年與朝天宮共同舉辦孝心獎，藉媽祖慈悲與社會善心幫助他們。

今年共有29名國中小學生獲獎，其中年紀最小的是國小一年級的小恩，小恩一出生母親便不告而別，留下他與父親相依為命，父親因洗腎雙眼接近失明，也沒有其他親人可以幫忙，小恩只能自力更生，甚至反過來照顧父親。

小恩每天放學後，都要騎著小腳踏車去買便當或麵包回來給父親吃，父親到北港鎮市區洗腎，還要請假陪伴父親，小小年紀便肩負生活重擔，但他樂觀開朗，只希望快點長大賺錢。

國小四年級的小賢父母離異，與妹妹全靠患有小兒麻痺的阿嬤照顧，阿嬤在廟口賣金紙，1天收入僅2、300元，懂事的小賢每天幫忙做家事、照顧妹妹，他很愛阿嬤，希望長大後能帶阿嬤環遊世界。

蘇健榮說，每個獲獎的孩子都有1個感人的故事，這些孩子的家庭雖有政府的相關補助，但僅能維持最低限度的生活，希望藉由孝心獎帶給孩子正向的力量，形成善的循環。

(中國時報)