逛超商撂英文 大成學童初體驗

2018年05月23日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

「Yes，please！」大成國小與好鄰居文教基金會合作，不僅透過集點推廣閱讀，還運用好鄰居教室計畫，除了讓學童享有便利超商的初體驗外，還讓他們在課堂上學到的數學、社會及英文等知識，落實應用在生活上，小朋友迫不及待在講完英文後吃冰淇淋。

大成國小表示，閱讀一直都是學校在推行的運動，但如何應用在生活上才是重點，因此，好鄰居教室計畫的協助相當有助益，不僅讓學生有臨場感、增加學習的刺激性，還讓他們清楚「書上學的真的是有用的」，藉此增強主動閱讀、喜歡閱讀的動力。

三、四年級生10多人22日下午在老師的帶領下，到附近的便利商店「闖關購物」，他們利用學到的社會知識，現場認識商標、有效期限及內容物，再透過數學知識帶入節儉觀念，學習怎麼以最便宜的價錢買到一樣的商品，最後還要講出一口英文才能買到期待已久的冰淇淋。

校長李嘉齡指出，這間便利商店距離學校的車程不過5分鐘，但就很多小朋友而言卻都是初體驗，因學校多數是隔代家庭的弱勢小孩，要越過台一線到最近的商店確實不易，因此這項活動不僅是給小朋友一個學習教育，更是一項難得的經驗。

賴姓店長說，這群小朋友確實不一樣，「看東看西」的表情很可愛，但也顯露出他們在生活上的種種不便，因此很開心能藉此協助到他們。

(中國時報)