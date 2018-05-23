小英周年慶 魔數大放送

2018年05月23日 04:10 中國時報 包正豪

最近又到了總統就職「周年慶」的優惠大放送時間，幾乎沒有例外地，媒體、政黨、社會團體開始針對總統施政滿意度開始做民意調查。今年正好又碰上選舉年，所以又增加不少有關年底選舉的調查數據。政府部門則是趁機開始拋出大量數據，用來證明執政績效良好。但同樣地，在一個藍綠對立的社會裡，這些令人眼花撩亂的統計數據是信者恆信、不信者恆不信，隨之衍生對於這些數據的支持與抨擊更是令人心煩，而最簡單的攻擊就是指控對方陣營的數據是「假民調」。

近期有兩組數據飽受爭議，一是2018第1季「實質總薪資」高達59852元，行政院長賴清德還加碼說：「台灣人的幸福感是世界排名26，並為全亞洲第1」；另一個是「扁系」色彩濃厚的新台灣國策智庫的六都施政滿意度暨年底大選評估調查，其中侯友宜勇冠三軍、柯文哲獨強，言外之意是，年底六都是1藍1白4綠的分配結果，同時也傳達蔡英文總統不受歡迎，而賴清德院長毀譽參半的訊息。

這兩組數據都真實存在，要說行政院主計總處造假薪資資料或說趨勢公司捏造數據，我並不信，但也不能否認這兩組數據確實引起很多討論和質疑，我認為沒有造假，只有誤導和欺騙問題。

背離多數人認知的「59852實質總薪資」耍的是障眼法，利用一般大眾對統計的不敏感，想要蒙混替民進黨政府執政不利擦脂抹粉。原因在於一般大眾很習慣地用平均月薪來代表自家收入情形，月薪3萬或5萬這樣，其實我們也不太會把年終獎金加進去，因為你也不知道到底會不會有、有多少，所以我們抱怨薪資水準很低，生活拮据。但這回行政院耍了花招，把各公司行號1月分會給的年終獎金給算進第1季的薪資總和，然後再除以3，就出現59852這個神奇數字。這樣做無非是因為蔡總統「解決低薪」的競選承諾實際上無法達成，而只好用誤導的方式來自圓其說。

新台灣國策智庫的民調數據則是另一種情況，數據並無異常之處，但他們犯的毛病就是把民意調查當成選舉預測，以這個調查案為例，明白表示不去投票者應剔除，然後重算百分比。其次，回答不知道和未決定者的投票意向，這個調查完全沒有處理。當詮釋者用直接表態者比例的時候，背後隱含的意義是，假設回答不知道／未決定者的投票意向之比例分布和已經表態者一樣。但用常理來判斷，這能夠一樣嗎？如果不做這部分的分析和判別，選舉預測怎會準確？所以當選舉結果與民調出現差距的時候，民眾自然歸咎於「其實不假的假民調」，然後次數多了，對民調的信心就大減而歸於藍綠的操作。

統計數據不會騙人，騙人的是詮釋數據的人。或許有心，也許無意，但這種誤導、欺騙，乃至於不嚴謹的解讀，實在是從骨子裡就輕蔑我們的一種愚民手段。請不要再愚弄我們，而作為有獨立思考能力的現代公民，我們應該要有能力分辨這些伎倆，才能夠自稱是進步的公民。

（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)