漂泊的時代，傳燈的人

2018年05月23日 04:10 中國時報 楊渡

生活過1960至1980年代的人，如果不知道四海唱片，沒買過四海唱片，那些學美國英語發音、排行榜、中國名歌等，那就真的太遜卡了。

今年是四海唱片成立63周年，雖然它已不復存在，四海創辦人廖乾元先生也將他一生經營唱片公司所收藏的有關影音資料，包括未曾發行的母帶、音樂工作者往來簽訂的合約、文書等，全部捐贈給台大圖書館，作為研究之用，但它所代表的時代意義，仍讓人深深感動。

上星期，我曾去台大音樂研究所沈冬老師的課堂上，旁聽了有「台語歌后」之稱的紀露霞訪問。紀露霞年輕時的歌聲圓潤清亮，充滿青春的活力，聽來特別舒暢，那些都是未曾發行的歌曲。原是《綠島小夜曲》的作曲者周藍萍去香港擔任電影配樂之前，有感於廖乾元先生對他的照應，特別將他在中廣的音樂錄音母帶留下，給廖先生出唱片用的。但廖先生也沒全部用上，不少就這樣封存在母帶裡。

後來周藍萍去香港以極優秀的能力，為黃梅調電影《梁山伯與祝英台》寫曲兼配樂，造成大轟動，他成為港台兩地電影配樂的第一人，就再也不可能回頭幫四海唱片寫曲了。但他充滿創造力的音樂才華，卻被香港的電影工業給榨乾了，以46歲的盛年，吐血死亡在配樂的工作間裡。

還真的得感謝沈冬老師將它復原，一點一滴，讓我們有幸重聽1960年代初，那充滿熱情與純真的年代。

然而，更讓人感動的是廖乾元先生。他的生命本身就是一則傳奇。

1950年代，台灣發生過一件蘇聯間諜案，住廈門街的民航局電台台長汪聲和家中被查獲有發報機，是為蘇聯工作的間諜，而負責收集情報者是李朋，他是中央社記者，曾兼職為《紐約時報》、蘇聯塔斯社撰稿，1949年隨國民政府來台。

當時正是美蘇冷戰時期，李朋和他的同居人廖鳳娥的所有聯絡人都被牽連在內，國民政府要把它做成一個大案，好讓美國將之作為證據，去聯合國控訴蘇聯到處搞間諜顛覆，於是包括孫立人的祕書黃正姊妹、廖鳳娥的弟弟廖乾元以及他海軍學校同學，都被牽連進去，即使他們對案情一無所知，明明是無辜的。總之，這個案子被「打包」成一個有16個共謀者的大案，名震一時。甚至汪聲和夫婦與李朋夫婦被槍決之日，報紙還作了蓄意醜化的全版報導。

然而5年後，廖乾元一無所有地出獄了。

他無家可歸，先去投奔一個長輩，再出來自謀生路。他靠著海軍訓練的英語能力，到天母、陽明山一帶的美軍眷區，去收購那些被調動後即將離開的美國人所留下的衣物、書籍、家俱、雜物。他把一些舊衣服洗乾淨，用熨斗燙整齊，像新的一樣，拿去基隆的委託行賣，再把英語舊雜誌、書籍拿來出售。天可見憐，當時正是台灣被畫入美蘇冷戰體制形成的開端，台灣要從日語轉向資本主義的美語，所以想學英語的人特別多，但材料太少，所以他的二手生意還不錯。就這樣他生存了下來。

也由於他愛唱歌，發現台灣竟無西洋與中國名歌的歌本，於是他把自己在海軍的歌本和收集得到的歌曲，刻了鋼版印製上市，不料賣得出奇得好。一共賣出50萬本。書好賣的時候，印書像印鈔票。這是早年的盛況。

就這樣，廖乾元開始唱片製作，出版英語教材，後來和周藍萍合作，出版《四海歌曲精華》，原本已頗為風行的《綠島小夜曲》在紫薇唱出之後，就更為轟動了。四海的唱片也因此打入東南亞各國，成為風行一時的「被盜版」冠軍。廖乾元曾化身記者在東南亞某國參觀，結果他們的工廠都在盜印他的唱片。

四海的故事太長，後來還出了李健復、蔡琴的音樂等，創造力非常強，此文無法詳述，但在四海63周年的此刻回顧，廖乾元也只是一個1949年亂世漂泊的孩子，流浪在這島上，受苦成長，一起成就了台灣音樂的傳奇。想到1949有那麼多生命漂泊匯聚，來台一起打拚，終於有今天台灣，內心總是存著深深的感念。

那漂泊的時代，傳燈的人啊！（作者為作家）

(中國時報)