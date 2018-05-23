讓選舉之春從南台灣出發

2018年05月23日 04:10 中國時報 彭蕙仙

國民黨高雄、台南的市長提名人已確定。

高雄的韓國瑜和台南的高思博不約而同都對即將參選的城市發出惡評，一個說高雄在民進黨主政20年後已是「又老又窮」；另一個說將帶領台南「走出民進黨治理20多年的惡政！」

作為選戰訴求，在野候選人貶抑執政者似乎理所當然。只不過聽在當地大多數民眾的耳裡，感受如何？國民黨候選人要多加斟酌，尤其韓國瑜自外地空降而來，1個多月前還對是否投入高雄市長選舉多所猶豫，如今黨內初選民調甫一勝出，劈頭就說高雄又老又窮，在地人聽了真是情何以堪？

高思博是政二代、官二代，從政資源豐厚，雖是台南在地人，但自2008年立委選輸後，近10年來大部分的時間都不在台南，今年3月宣布參選台南市長，對早已布局的黨內其他參選人來說，恐怕也是另一種形式的空降。

更重要的是，民進黨在台南和高雄執政20年，甚至在未合併前的高雄縣執政32年、台南縣執政24年，能夠執政這麼長的時間，以致於新生代根本不識國民黨執政為何，總有其道理在。

選舉固然人親土親，有一定的情感因素，甚至受到意識形態的影響，不過，民進黨執政20、30年不可能一無是處，國民黨想要收復南台灣，光是打負面訴求是不夠的，還是要想辦法提振、呼喚在地人的光榮感、自尊心和自信心，讓他們覺得自己的城市還不賴，至少沒那麼差，當然如果換人執政可以更好、更有盼望。

選舉最困難的挑戰之一就是要打擊對手卻不能傷及選民，不能讓民眾覺得受到羞辱、好像自己是「厭頭」、「笨蛋」，才會讓某某政黨、政治人物贏得選舉。2016年花蓮市長補選，國民黨勝選，民進黨立委段宜康在臉書上寫著「我可以假裝尊重選舉的結果，但我沒有辦法假裝不鄙視那些選民」，大大刺激了花蓮人，也對敗選的民進黨再補一刀。請政治人物記得：選民是頭家，瞧不起老闆你只能滾！

在南台灣長期在野的國民黨此番投入高雄、台南市長選舉，天時是民進黨中央執政成績太差，讓在野黨可以好好發揮；但如前述，2位被外界認為在地耕耘時間不夠長的候選人，卻不見得有地利；至於人和，則更是需要謙卑經營。

長久以來，台灣的選舉都太悲情、太肅殺了，政黨彼此攻訐，候選人砍到見骨，使得選民也以顏色互尬，壁壘分明。然而，選舉本是人民選擇更好、選擇希望的機會，實在不必搞得如此負面，難道我們不能有其他的選舉模式嗎？

不論如今的陳水扁是何評價，但是1994年他以「快樂‧希望‧陳水扁」為競選主軸，投入台北市長選舉，所帶動的新選舉文化卻讓人第一次感受到選舉可以是讓人快樂的事情。

韓國瑜的幽默風趣讓人印象深刻，高思博是國民黨內的青壯世代，他們都可以擺脫灰暗咒罵的競選方式，讓選民真的感受到春天確實可以從南台灣出發。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)