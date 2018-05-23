韓國瑜搏陳其邁 有看頭

2018年05月23日 04:10 中國時報 林清強

國民黨公布初選結果，將提名韓國瑜參選高雄市長，被譽為「最強菜販」的韓國瑜對戰民進黨「政二代」的陳其邁，會否翻轉高雄市長選情，將是2018選舉的焦點之一，熱鬧程度不亞於藍綠白三色演義的台北市。

韓國瑜戰力、製造議題的能力十足，無論是在北農總經理任內與民進黨議員王世堅對嗆，或是競選國民黨主席期間的表現，都讓藍軍支持者眼睛一亮，日前他怒批民進黨立委段宜康是「半人半獸的政治畸形怪物」，更令人拍案。高雄從民國87年以來，一直是民進黨執政，看似「綠油油一片」，但今年對上口才便給、反應機敏的韓國瑜，並非全無翻盤機會，其中有三大變數可以觀察。

其一，這次高雄市長民進黨初選，競爭過於激烈，黨內裂痕迄今未癒。綠營市長初選幾乎殺到刀刀見骨，因為民進黨內一致認為，只要過了初選這關，市長寶座就如探囊取物，故互不相讓。最後，陳菊嫡系人馬劉世芳臨時退選，初選裂痕猶在，這是陳其邁的隱憂。

其二，陳其邁背負民進黨中央執政以及在高雄執政的包袱，各階層都傳反彈，情況不可小覷。過去，高雄本是南台灣的首善之都，近年因為主政者忽視經濟產業，在缺乏就業機會之下，年輕人口大量外移，高雄人口數去年已被台中超越，高雄也從「老二」淪為「小三」；許多重要街道隨處可見高掛「售」與「租」的空屋，連捷運站附近也無法倖免，被譏諷是「素（售）珠（租）」的故鄉；而陸客不來造成很多飯店、餐廳關門，更引發民間「民進黨不倒，經濟不會好」的呼聲。「經濟不好」是陳其邁在黨內初選都不得不承認的事實，也是他與韓國瑜對戰，要面對的嚴厲挑戰。

其三，蔡英文推動同婚立法造成宗教界的強烈反彈，亦是陳其邁必須概括承受之重。包括佛、道、儒、天主與基督等五大宗教都強烈反對同婚立法，本來挺綠的「高雄基督豐收教會」，因為他們在民進黨市長初選支持的對象未能勝出，於是決定改挺韓國瑜，主導的牧師並聲稱將發動300個教會挺韓，宗教界這股反綠勢力對陳其邁選情應有一定的殺傷力。

而且，陳其邁的父親陳哲男在扁政府擔任總統府副祕書長時，既捲入高雄捷運外勞弊案，遭爆與高雄捷運副董事長陳敏賢同赴南韓濟州島賭博，復因涉及司法黃牛案被處7年徒刑，最近才假釋出獄。「有其父必有其子」的耳語必然發酵，這也是影響陳其邁選情的因素之一。

這20年來，民進黨在高雄確有「初選過，大選就過」之勢，然而，今年大環境不佳，陳其邁能否「頭過身就過」，就看大高雄多數選民的智慧抉擇了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)