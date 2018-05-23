2018年05月23日 04:10 中國時報 高逸民

果真天下沒有密不透風的黑布，「拔管案」的跨部會會議文件終於曝光了。教育部找來「找碴專家」的名單與過程，讓社會大眾知道，原來跨部會會議本來乃針對管中閔違法赴大陸兼課與論文抄襲而召開；後來因為此兩點似乎站不住腳後，矛頭一轉，朝向管中閔出任台哥大獨董在先，台大與台哥大簽訂產業合作協定在後，而認定為遴選程序的重大瑕疵足以構成遴選無效的結果。

據媒體稱，力主此議者，乃是法務部次長蔡碧仲。他還主張管中閔擔任的獨董且兼任薪酬委員會，故與遴選委員的台哥大副董蔡明興有利害關係。消息曝光且被指為「拔管黑手」後，蔡碧仲一再澄清不要政治化，而是違法與不違法的問題，但這已揭露出「拔管爺們」對於獨董制度的外行與無知。

就以獨董對公司負責人的關係而言，自始至終，都是替沒有參與公司決策機會的小股東們監督領導階層的決策，這也是我國引進美國沙賓法案的獨董制，將許多原本由董事會全權決定的事項畫分到獨董手中，故兩者處於監督狀態。就以獨董可掌控的薪資決定權而言，便是替大小股東審查荷包，以公司1年來獲利的結果、個別領導人士的貢獻來決定其薪俸。如果公司表現不良，卻給董事長等優渥薪俸，獨董便可起遏止作用。故蔡碧仲心懷獨董與副董間存在「利益共同體」的觀念，似乎已經脫離了公司管理法制的現實。

再而對於管中閔「兼職在先」的違法問題，工於刑事訴追、擔任檢察官多年的蔡次長，也不無過苛之嫌。他似乎忘了，教授擔任獨董的事件根本不涉及公務員違法兼職的問題，因為我國早已實施公教分離制，不兼任行政職的大學教授不具公務員的資格，也不受《公務員法》的拘束，同樣地，也不屬於刑事犯罪。其他只不過是學校對教授兼職的內部規定。

在一片撻伐聲中，教育部法制處的一位代表發言，彷如天籟之聲。他指出，管中閔在台哥大先擔任獨董後，方由台大與台哥大簽訂產學合作補完程序，並溯及擔任獨董之時生效，如果這屬違法，在全國早已行之有年，7到9成以上的案例皆如此。如今要對管中閔以特殊嚴格標準對待，是否有失公允？如今，此跨部會會議竟然要求管中閔與台哥大要和台大事先簽訂這種「全台史無前例」的「預備產業合作協定」，豈不令人啼笑皆非？

司法院前院長翁岳生早在1996年司法院釋字第455號解釋，已提出的「體系正義」，成為國內公法學的典範。對比之下，位高權重的與會諸公，其憲法與人權保障的理念之貧乏，豈無愧乎？（作者為大學教授）

(中國時報)