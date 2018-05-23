東亞格局改變 兩岸政策及早調整

2018年05月23日 04:10 中國時報 主筆室

從兩韓大和解、「川金會」有望，到中印、中日關係大融冰、美中貿易戰偃旗息鼓，大國博弈瞬息萬變，政治領袖一念之間帶動的戰略改變，往往跌破國際政治專家眼鏡。無論金正恩、川普、文在寅、習近平、安倍或莫迪，他們的改變萬變不離其宗：一是服膺國際現實，二是加入全球經濟一體化所形成的區塊鏈整合。

蔡總統以「維持現狀」為對外關係競選主軸，因而順利當選，但執政兩年來，外在情勢的變化，已非當初所能預見，尤其兩岸關係惡化造成的民意趨向改變，更是突出。2016年大選，選民選擇了民進黨，否定馬英九政府的兩岸政策，支持民進黨「不過度依賴大陸、堅持台灣自主性」的主張，給了民進黨重返執政的機會。但選民支持民進黨的前提是，競選承諾必須能夠兌現：兩岸現狀維持下來，台灣經濟更好、外交空間更開闊。

遺憾的是，蔡政府執政兩年來，民眾體會到的卻是，兩岸關係不但不能維持現狀，甚至出現前所未有的危機。原先得以參與的世衛組織和世界氣象組織大會等，都因北京反對而被拒於門外，兩年來失去3個邦交國，友邦開始趁機要求「金援」，重啟「凱子外交」。遑論解放軍常態性繞台遠航，並和針對性軍演相結合，形成對台更肅殺的軍事威脅。儘管蔡總統一再保證現狀可以維持、不走扁政府對抗的老路，但在獨派壓力下，維持現狀還能挺多久？期盼兩岸關係正常化的民意壓力，蔡總統又能忽視多久？

蔡總統就職之初，聲望如日中天，但上任百日民調出現下墜，此後就一路下探，隨著兩岸情勢惡化，及年金改革、《勞基法》修正、深澳燃煤電廠等各項爭議性政策的推動，施政滿意度堪稱「跌跌不休」。民進黨政治明星一旦入閣，很快就淪為快速磨損的剎車皮，政治明星賴清德都不堪折損，支持度開始下滑。行政院下猛藥力推前瞻基礎建設計畫，因成效具有長期遞延性，民眾根本無感；兩岸關係緊張，陸客來台觀光人數驟減，全台各縣市觀光產業和地方商家生計受到影響，庶民經濟損失的切身之痛，民眾的感覺卻立即而強烈。

回顧2016年民進黨甫重返執政，中日釣魚台爭端白熱化，日相安倍聲望竄升，他倡議的價值外交、「俯瞰地球儀外交」和「印太戰略」，都具有強烈的圍堵中國意涵。民進黨和自民黨關係一向深厚，自然希望台日關係能有突破，雙方能在大戰略上深化合作。蔡政府多次向日本政界人士表達，希望日本支持「新南向」，並希望加入「印太戰略」。遺憾的是，安倍政府不但沒有挑戰北京紅線的想法，更希望積極改善日中關係。大陸總理李克強日前成功訪日，確定兩國恢復合作關係，民進黨政府冀望日本拉一把的想法，只是一場空笑夢。

原本被民進黨寄予最高期待的美國總統川普，儘管上任前和蔡英文通了電話，簽署《國防授權法》、《台灣旅行法》等友台法案；然而首度在台召開的「美台國防工業會議」，美方並未派高階官員與會，美國在台協會AIT新辦公室啟用，也不會有高階官員共襄盛舉，甚至陸戰隊駐防AIT也出現變數。事實上，「三報一法」始終是華府中國政策的三大支柱，川普雖使用挑戰「一中原則」的暗示性言語，也擺出不惜和北京打貿易戰的強硬姿態，但結果美中貿易談判峰迴路轉，雙方達成初步協議，美中關係鬥而不破，未來仍是可預見的。

全球局勢因川普掀起了翻天覆地的變化，尤其中東地區，不論是敘利亞內戰或以巴加薩走廊衝突，乃至撕毀《伊朗核協議》，中東種族和宗教對立新火種已點燃，美國恐怕已無餘力在台灣問題上挑戰北京。

原本瀕臨戰爭危機的朝鮮半島在兩韓領導人板門店峰會後，綻放出和平的契機，川金會出現變數但大趨勢應不會改變。金正恩的改變告訴世人，危機或轉機，端視國家領導人能否審時度勢，掌握時機做出關鍵性調整。

台灣須在短時間內融入區域整合，才能和全球接軌；不改變兩岸官方對立格局，台灣加入區域整合的機會為零。進入執政下半場的蔡總統，必須盡最大能力調整兩岸政策。

(中國時報)