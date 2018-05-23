逢中必反 見華便怕

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中國時報
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僑委會把沿用已久的「華僑」改成「僑民」，新名詞看似中性，卻暗藏政治用意，其來有自；表面上說可以同時涵括華僑與台僑，其實是將原已是最大包容共通性的華僑，硬生生地給切開、分化出其他的「僑種」。

從定義內涵上來看，華僑的「華」指的是民族、血緣、文化上的同源，當然包含「台僑」在內，硬要切出台僑並列，反而變成了「華僑本無事，政治自擾之」。這種分法，就像外交部把對岸的稱呼從「大陸」改為「中國」，外長吳釗燮的說法是，因為全世界都把中國稱為中國；問題是，這不就明示兩岸之間就是兩個國家？

在國際上外國稱呼的中國，在兩岸之間則稱為大陸，這在我們的憲法與法律上都明定著，哪有什麼疑問或可以操弄的空間！民進黨政府卻愛這麼搞，之前還幾乎搞出個大烏龍，曾經想把「中華奧會」改為「國家奧會」，後來驚覺這樣改變原登記會名，將連國際會籍也被取消，這才趕緊叫停。

國父說「華僑為革命之母」，這個「華」不只有中華民族的涵義，更是推崇其對中華民國的創建之功，若依據民進黨的邏輯，「華僑」2字恐怕也得更改。倘再要講「中性」，試問在台灣的「美僑商會」、「韓僑商會」等外僑團體為何都要清楚標明其國名？如果依民進黨政府的邏輯，大家都來「僑民」一下，誰搞得清是哪一國的僑民？

該稱華僑或僑民？是稱中國或大陸？全都看是自稱或他稱，其實一點也不複雜，而是民進黨政府自己心中有鬼，逢中必反、見華便怕，所以仇中之後，現在又加上恐華，兩症齊發，自然華僑也就遭殃了！

(中國時報)

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