2018年05月23日 04:10 中國時報 徐宗懋

蔡英文掌權時間已過一半，下一半會是如何？我評析問題一向鐵口直斷，不會講一堆「如果這樣」、「如果那樣」等於沒說的話。蔡英文當選不久，我跟幾位學者私下聚會時，做了三大預測：一、川普當選機率極高，美國將全球戰略收縮，影響力大幅滑落。二、大陸會對蔡政府進行軍事和外交壓制，加快統一速度，甚至提出具體統一的方案。三、蔡英文的民調會快速滑落，比同期的陳水扁和馬英九還糟。

當時我的三項預估遭到兩岸著名專家的當面駁斥，他認為未來4年兩岸還是平安無事，我的說法猶如天方夜譚。今天看來，那位所謂專家才是不可思議的無知，稍微了解大陸和國際情勢者都知道這是必然的結果。如何判斷蔡英文執政的結果？幾年前，維基解密揭露AIT的祕密報告，曾提到蔡英文的國際問題幕僚林成蔚教授描述蔡英文是「控制狂」，「她喜歡掌控一切大小事，但面對民進黨資深黨員時，她總是讓步及尋求共識」，這一段近身的觀察非常精確，加上蔡曾說民進黨贏了選舉，大陸就會向民進黨的方向調整。

因此，蔡英文的政治特點綜合有三，即大小事都要掌控的控制狂、會向深綠退讓，以及對大陸認識的極端愚昧。從這三點解釋蔡英文掌權後的情況就很清楚了。首先，這個超級控制狂不可自抑地要掌控一切，從國會、內政、外交、司法、教育等等。她把憲法和法律當成一張廢紙，重點在於完整的控制，所以才推動成立法西斯機關「黨產會」和「促轉會」，找了一群韓國瑜口中形容的「半人半獸」的法西斯分子，經常在國會和電視上咆哮，不斷發出恐嚇的言語。又由於她會向深綠讓步，所以政策必然越來越台獨，加上對大陸政策本質上的愚昧，兩岸碰撞自然更劇烈。

另一方面，蔡英文的法西斯政權同時又標舉民主人權，問題是，台灣早期被槍決和監禁最大的群體都是中共黨員和左翼分子，蔡英文喝著中共烈士的鮮血反中，又要法辦兩岸和平促統人士，稍早她在綠島為人權碑揭幕時，一排法西斯首長站在一起，讓人倒盡胃口。

在蔡英文的控制手段中，台灣社會表面上尚且平靜，其實大部分人已經深惡痛絕。就如同蔡掌權初期，我做了三項預測，現在我對於蔡的下半期也做出以下三項預測，其大的判斷是，台灣人已決心徹底拉下這個控制狂，而美、日也會把蔡政府當成擦過鼻涕的衛生紙般的丟棄。

一、情勢比人強，無論國民黨的候選人如何一般，民進黨年底選舉會慘敗，甚至在穩贏的地方會輸掉。二、選後民進黨會掀起內部的大鬥爭，會逼迫蔡放棄連任，提出新的人選，蔡也必然強力反擊，並更走向台獨。三、大陸會加快統一步伐，軍機和船艦會跨過海峽中線，提出具體統一方案，並要求統一後嚴懲台獨首謀。美、日會關切，但基於自身利益只會嘴巴說說，不會插手。

簡單說，蔡英文不一定能做完4年任期，注定是一個短命政權。更讓人驚奇的是，即使在她被逼到角落的過程中，她總還是一副寶相莊嚴、自信滿滿的模樣。

(中國時報)