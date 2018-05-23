WHA二度遭拒 蔡政府無計可施

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中國時報
吳銘彥

第71屆世界衛生大會（WHA）21日於瑞士日內瓦開幕，遺憾的是，隨著15個友邦的提案遭到否決，今年我國確定無法以觀察員的身分與會。第一時間，衛福部長陳時中所率領的「世衛行動團」在大會外召開國際記者會抗議，但這樣的抗議有用嗎？

陳時中強調，健康乃基本人權，WHO不應基於政治因素，將台灣2300萬人摒除於世界衛生體系之外。陳部長所言，衛生不應與政治掛勾，相信大部分人都會同意，但民進黨政府應捫心自問，是誰在WHA大會開始前打著「台灣主權」的政治大旗，搖旗吶喊說要前進日內瓦？這也難怪，大陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉直指民進黨政府說：「台灣今年再次未能獲邀與會，是因民進黨當局不承認九二共識。」

自2009年起，馬政府連續7年獲邀以觀察員身分參與WHA，為我國自1971年退出聯合國以來，首次參與聯合國專門機構的大會，具有重大意義。此外，馬政府也相繼簽署世界貿易組織（WTO）的政府採購協定（GPA），加入成為GPA會員，並加入國際衛生條例（IHR）。此外，2013年我民航局42年來首度獲邀，以理事會主席特邀貴賓身分出席第38屆「國際民航組織」（ICAO）大會。

2016年5月政權交替，在馬政府奠立的基礎上，蔡英文政府得以派時任衛福部長的林奏延代表我國參加WHA大會，但WHO在發出的邀請函上則首次加註「聯合國第2758號決議案」與「一中原則」，連續7年強烈批評馬政府賣台的民進黨卻乖乖接受。當時林奏延在大會上的發言隻字未提台灣，反而處處使用他們向來所批評的「中華台北」稱謂，民進黨可謂兩套標準！

此次，我國爭取參與WHA的努力再次失敗，WHO還拒發我媒體採訪證，凸顯蔡英文政府所謂的「踏實外交」已到了需通盤檢討的地步，否則台灣的國際空間在民進黨政府意識形態的操弄下，只會更加限縮，進而損害全民利益。

今年雖有15國友邦連署為我仗義執言，但瓜地馬拉、宏都拉斯卻未連署，是否為一大警訊？此外，美、日、歐盟等大國雖發言支持我參與WHA，但最終我仍不得其門而入，顯示大國的支持也僅止於口惠而已。

在蔡政府拒絕接受「九二共識」，兩岸缺乏對談政治基礎的情況下，北京當局在外交上對付蔡英文政府的力道只會越來越強。前外交部長歐鴻鍊曾明白指出，北京當局對蔡政府接受「九二共識」已不抱任何希望，決心清除「模糊空間」，徹底解決「一中」問題，打擊台灣的目標已由邦交國延伸至有實質關係的非邦交國。蔡政府上台短短兩年，已有聖多美普林西比、巴拿馬和多明尼加等3個邦交國相繼與我斷交。非邦交國部分，奈及利亞、杜拜、厄瓜多、巴林、約旦、巴布亞新幾內亞等慣有中華民國或台灣名稱的駐處也被迫更名。

在「外交高於兩岸」此錯誤戰略原則的指導下，我國外交空間只會越來越小！（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)

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