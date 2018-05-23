川金會如期舉行 不樂觀

2018年05月23日 04:10 中國時報 劉國興

預計6月12日在新加坡舉行的「川金會」在各界殷盼中，北韓突然於5月16日變臉，一則以正進行的美韓「超級雷霆」軍演嚴重挑釁剛改善的兩韓關係為由，決定取消原定的兩韓高階會談；同時點名白宮安全顧問波頓堅持北韓須遵循「利比亞模式」去核，北韓無法接受。

17日川普出面緩頰，否認川金會將用「利比亞模式」，即「全面、可驗證、不可逆的完全解除核武、飛彈及生化武器」，且必須「先棄核、後補償」等原則，川普的說詞看似打臉波頓，但難道是美國要求金正恩一次棄核的立場改變了嗎？是否開始考量金堅持的「同步、分階段」非核化主張？答案是美國立場沒有改變。

首先，17日川普在白宮與來訪的北約祕書長在記者會中表示，「川金會」不會套用「利比亞模式」，但用什麼模式沒有講，接著就說若雙方達成北韓棄核協議，金正恩會得到美方的充分保護，繼續治理自己的國家，而且他的國家將非常富有。這是先畫大餅誘金就範的宣示。

川普從來不談他對所謂「同步、分階段」的看法，但5月9日他簽署備忘錄毅然退出六強與伊朗的限核協議，主要原因之一是因為該協議有准許伊朗10年後逐步恢復核武發展的落日條款。所以幾可確定在朝核談判中，川普不會給北韓任何核武發展拖拖拉拉、死灰復燃的機會。

其次，變臉歸變臉，畢竟金正恩開年以來做足笑臉攻勢：參加平昌冬奧；4月27日「文金會」後簽了《板門店宣言》；5月9日釋放3名美國人質隨訪問平壤的美國務卿蓬佩奧一同返國；5月23日至25日關閉萬塔山豐溪里核子試驗場也邀請美國記者參加等，看似已展現相當誠意，那美國從未鬆口的「完全、可查證、不可逆的廢棄北韓大規模毀滅性武器」談判目標，是否亦宜相應放緩或修正？

除由上述川普對伊核作法推測可能性不大外，另外二項事實發展也可佐證：第一，蓬佩奧結束第二度平壤行並迎回3名美國人質後，5月11日在華盛頓表示，如果北韓採取快速非核化的果斷措施，美國已準備好與北韓合作，使北韓實現與南韓同等水準的繁榮。這句話說穿了就是要北韓一次棄核。第二，16日北韓以美韓軍演取消兩韓高階會談，21日南韓國防部發言人表示，進行及計畫中的兩項美韓軍演都將如期舉行，規模不縮減。對北韓威脅不再讓步。

川金會將給北韓帶來攤牌的壓力，金正恩是否會硬著頭皮上場，打沒有把握的仗？值得懷疑。

（作者為國立台灣大學政治系兼任副教授）

(中國時報)