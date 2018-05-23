2018年05月23日 04:10 中國時報 廖咸浩

最近看到一個視頻，談到印尼又處死5名台灣的毒犯，並提到有大學生一畢業就加入了販毒行業。大學畢業成為毒犯的比例也許沒有詐騙犯高，但這兩者聯手已讓台灣登上國際榮譽榜，如印尼與菲律賓都在正式文件中把台灣列為東亞製毒中心。

台灣近年來政壇上「只要自認使命是對的，騙人做假有何不可」的風氣，對社會的影響不可謂不大。如「自掐哥」之類顯然就是這種環境下的產物，未來成為上流社會的詐騙人才，指日可待。但是，上行下效固然是個重要原因，卻有另一個原因屢遭迴避：大學泛濫。簡單講，如果20、30分就可以上大學的話，大學生之中必然有相當的比例只能虛度4年，什麼也學不到。這些學生出了校門後，又有相當的比例不願屈就那些不符大學畢業生身分的工作，那麼他們如果不變成宅男啃老的話，最後會選擇什麼樣的出路呢？

根據報導，針對教改造成大學泛濫的問題，李遠哲把責任全都推給了已經做古的前教育部長吳京，彷彿此事與他全然無關。但歷史紀錄卻明白地告訴我們責任的歸屬。教改諮議會成立於民國83年9月21日，隨後便在行政院召開了由召集人李遠哲主持的第一次委員會議。這次會議的紀錄中清楚地提到兩件影響深遠的政策建議：（1）把高中職比例從3比7，提高到9比1，甚至取消比例之限制。因為當時的普通高中畢業生已經100%能升入大專，故此決策建議主要是為了讓高職生也能有機會念大學。（2）應將部分專科改為科技大學。

然而，紀錄中卻也提到，台灣在1992年時大專生的比例占當時18～21歲人口的42%，已為亞洲之冠，日本只有31.3%，南韓為39.9%；雖不如加拿大（72.1%）、美國（69.5%），但已接近法國（43.2%），且遠超過英國（27.8%）、德國（36.1%）、義大利（31.7%），而且到了1994年，台灣的比例已經高達45%。

至於專科升格，雖然說的是部分改制，但當有90%的高中職畢業生都要升學的時候，需要多少大學來容納他們？可想而知，當然只好廣設大學。由此可知，會議近乎要「廢除技職學校」的結論，與如今大學多到成為國際笑柄，這中間的因果關係還不清楚嗎？

然而，為什麼要讓所有的年輕人都念大學？為什麼所有大學生都得念性質一樣的大學？而不能維持以前五專、二專、三專、大學兼有的局面，讓人人可適才適性獲得最佳的升學方式？

相信在販毒與詐騙之外，恐怕還有更多黑暗的角落，吞噬著我們被高教所誤的年輕人，面對這種動搖國本的高教，「再改革」還能遲疑嗎？（作者為國立台灣大學外文系教授）

(中國時報)