女力風行 更霸氣更嬌媚

2018年05月23日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

兩岸新編傳統戲曲題材，近來吹起一陣「女力」風，無論是武則天、孝莊皇后與長平公主等，以女性主政為主題外，也討論女性勇於追愛。

曾多次詮釋武則天一角的豫劇名伶，也是國家文藝獎得主王海玲表示，「飾演武則天，必須要有男人的霸氣，加上女性的柔情，兩者缺一不可；既要有生角的英挺感，又要把旦角的元素化入其中，並不是那麼好駕馭。」

王海玲說，武則天雖然是帝王之姿，「但是她內在還是和市井婦女一樣，渴望被愛，也有她柔情的一面。」武則天與大將狄仁傑之間的關係也經常拿來做為發揮的題材，王海玲表示，「武則天對狄仁傑只有愛、沒有恨，因為狄仁傑是一個耿直的男人，他之所以接近武則天，是一片對她的真心誠意。」

王海玲提及，演武則天不能純以旦角呈現，還要有生角的特色，「那份女子的嬌媚一定要化入骨，這是一種由內而化的表演。」

多次飾演孝莊皇后的京劇名伶、國家文藝獎得主魏海敏表示，孝莊皇后一樣是勇敢女性的寫照，和武則天一樣，孝莊皇后同樣也有一段若有似無的感情，她和攝政王多爾袞之間的情感，同樣是戲劇喜愛的題材。

魏海敏表示：「孝莊皇后只在初見多爾袞時，對他產生情愫，但是生下福臨之後，整個大清的安定，才是她內心守護的目標。她和多爾袞之間的關係，與其說是男女感情，不如說是政治上有求於他，才選擇和他保持一定的關係，倒不是思念舊情。」

(中國時報)