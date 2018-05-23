與凱蒂貓一起搭新幹線

「和Hello Kitty（凱蒂貓）一起去旅行吧」，這是JR西日本旅客鐵道公司即將於6月30日推出的「Hello Kitty新幹線」彩繪列車的廣告詞，標榜著凱蒂貓將乘坐粉紅的彩帶，領著旅客暢遊西日本。（翻攝自JR西日本官網）

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中國時報
／東京22日電

「和Hello Kitty（凱蒂貓）一起去旅行吧」，這是JR西日本旅客鐵道公司即將於6月30日推出的「Hello Kitty新幹線」彩繪列車的廣告詞，標榜著凱蒂貓將乘坐粉紅的彩帶，領著旅客暢遊西日本。

JR西日本為慶祝6月30日新大阪到博多站通車，特別推出「Hello Kitty新幹線」，在500系回聲號（Kodama）列車車身上，彩繪了穿著鐵道工作人員制服的凱蒂貓乘坐粉紅色彩帶的圖樣，列車外觀是以粉紅和白色相間，相當符合凱蒂貓迷的胃口。

彩帶的設計代表了與西日本各地方相連，從大阪、兵庫、岡山、廣島、鳥取、島根、山口到福岡。1號和8號車廂外彩繪充當導遊負責迎賓的凱蒂貓。

在車廂的設計上，1號車廂設有「HELLO！PLAZA」展示空間，介紹各地的旅遊魅力，6月30日起首先介紹鳥取和島根縣，也有商店和休息區。2號車廂稱作「KAWAII ROOM」（可愛房間) ，設有專門供乘客與凱蒂貓拍照的攝影布景，2號車廂是自由席，由乘客自行排隊上車選擇座位。

其他各車廂則有凱蒂貓拿著各地方的特色美食之圖案，有大阪的章魚燒、鳥取的梨子、山口的河豚、福岡的草莓等。「Hello Kitty新幹線」已在官網上開放6月30日至9月30日的網路訂位。

為慶祝「Hello Kitty新幹線」通車，「Hello Kitty新幹線咖啡廳」也提前於6月1日在博多站開幕。

(中國時報)

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