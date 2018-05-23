551蓬萊肉包 日人1天狂買17萬個

2018年05月23日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京22日電 ／東京22日電

「551蓬萊肉包」原本只是關西有名的伴手禮，現在知名度已擴散到全日本。551蓬萊的創業者是台灣出身的已故前董事長羅邦強，台灣家鄉味的饅頭給予他靈感，讓他在日本成功打造出人氣歷久不衰的美食王國。

在關西JR新大阪、京都等車站，離車站近的百貨公司和機場都可看到「551蓬萊」的店舖，店面前經常是大排長龍。該公司2017年的資料顯示，平均1天賣15萬個肉包，最近銷量還越來越好，外界預估可能超過17萬個。

日前網上引起該不該在新幹線上吃551包子的爭議，有人說：「味道太重，不該吃」，也有人說 :「新幹線都可以吃便當，為何不能吃包子？」。日本電子媒體「IT Media Business」報導，許多人抵抗不了551包子香味的誘惑，因而購買的人越來越多。

「551蓬萊」總店在大阪南區的戎橋筋，在大阪府、京都府、兵庫縣、滋賀縣、奈良縣、和歌山縣共有58家店，雖然店面都設在關西，但名聲大到全日本皆知。

取名「551」是因羅邦強愛抽555外國菸，他想若是數字應是萬國通用，誰都容易記，當時正好總店的電話號碼後3碼是551，551讀起來又像日語的「這裡最棒」，便取名「551蓬萊」。

551蓬萊創業於2戰結束後的1945年10月，在總店經營以咖哩飯為主的套餐店，開店當初生意興隆，但好景才維持了1年。羅邦強後來想到台灣吃的饅頭，依大阪人喜愛的口味調整試做後，結果最暢銷的是肉包，而現在賣的肉包跟當時的幾乎沒變。

堅持在關西地區開店是因為，麵皮必須趕在150分鐘之內送到店裡，才不會因發酵過度而變硬。「IT Media Business」指出，551蓬萊的經營課題是，應該加強設備投資，在關東等人口集中地區再開第2個工廠拓展市場。

(中國時報)