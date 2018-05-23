2018年05月23日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）接下「第29屆金曲獎頒獎典禮」，22日舉行記者會，首度跨領域挑戰主持，他透露，經紀人Summer只提過一次後便找他去開會，「當時還沒答應要做這件事，在沒有心理準備下，只看到牆上寫著『主持人蕭敬騰』，當下心裡很抗拒，因為不想被大家討厭。」

他昔日被封「省話一哥」，這幾年擔任選秀節目導師，口才越來越好，他之前還有過演講經驗，表現出色，金曲總製作人陳鎮川與同仁都對他很有信心，所以才找他來主持。老蕭即將在26、27日舉辦「娛樂先生」小巨蛋演唱會，目前心思全放在演唱會準備上，還沒時間想到金曲主持內容，得等到演唱會結束後才有時間安排。

第一次接下金曲主持就獨挑大梁，他謙虛表示，自己是以音樂人身分接下這份工作，「由於入圍名單才剛出爐，關於典禮上的細節也還得跟主辦單位討論過，屆時有必要的話，還是會跟黃子佼（佼佼）等前輩們取經。」

讓典禮氣氛輕鬆

他也坦言心中有很多問號，直到目前都還沒法相信自己要主持金曲獎，他逗趣說，金曲獎以前都可以反悔，可能下次記者會就是跟大家說：「對不起！我沒準備好！」他不解主辦單位是「哪來的膽子」，但還是感謝大家對他的肯定與支持。

他期盼能帶給金曲創新的展演，也將全力以赴去做，他有信心表現一定可以超過85分。他表示，「自己會盡全力讓典禮呈現輕鬆的狀態，也盡量爭取出場次數少一點！」第29屆金曲獎頒獎典禮將於6月23日在台北小巨蛋舉行。

(中國時報)