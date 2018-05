張軒睿認愛林明禎 林心如祝勇敢向前

2018年05月23日 04:11 中國時報 洪秀瑛 、 許雅淳 報導

張軒睿(左)曾和林明禎合拍MV,他昨認愛後,2人鏡頭前看起來十分登對。(資料照片)

25歲新生代演員張軒睿在520(諧音我愛你)當天和大他2歲的馬來西亞歌手林明禎約會被拍,當時他經紀人表示他們是朋友,女方經紀公司也說公司一直以來都沒有禁愛令。事隔2天,張軒睿22日「大逆轉」認愛,他先前在《我的男孩》劇中喊「阿姨姊姊」的林心如留言祝福:「勇敢的向前吧。」巧合戲裡外都談姊弟戀。

2年前,張軒睿和林明禎因合拍偶像劇《狼王子》認識,他也曾跨刀幫林明禎拍MV。張軒睿昨在臉書Po出和林明禎的背影照,2人一起坐在草地上眺望遠方景色,他雙手撐地上,女方則雙手抱膝,營造浪漫氛圍,張軒睿寫道:「I’ll always be here for you(我會永遠在妳身邊)。」並附上一顆愛心圖案,同時標記林明禎。

林明禎無禁愛令

張軒睿之前宣傳電視劇《我的男孩》都自稱單身,認愛後,合作該戲的好友温貞菱、章廣辰都送上祝福:「不用仰起頭,也能看見天空。」、「喜歡你暖暖的文字 洋溢著滿滿的幸福。」張軒睿的粉絲大感驚訝,恭喜之餘,也心碎直呼「失戀了」,由於他的經紀人之前否認戀情,昨卻被藝人Po文「打臉」,許多粉絲氣得說:「不是說緋聞假的嗎?騙我們。」經紀人昨未回應。

林明禎透露「謝謝大家的關心。」她所屬種子音樂則表示:「公司這邊的回應跟過去一樣,對明禎沒有禁愛令,感情方面本來就是私領域,也謝謝媒體及粉絲的關心,明禎工作沒有間斷一直在忙,希望她可以開開心心過每一天。」她23日將在嘉義高工出席校園活動,仍專心在工作上。

(中國時報)