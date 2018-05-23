林智妍演脫北女孩獲肯定

2018年05月23日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

中天娛樂台明（24日）起，每周一至周五晚間7點將播出以「脫北者」為主角打造的韓劇《吹吧微風》，該劇在南韓播出時，曾創下26.3的高收視率，引起高度關注。飾演女主角的韓國女星林智妍，以19禁電影《人間中毒》出名，片中因與男星宋承憲有大尺度激情床戲，獲封「韓版湯唯」，在《吹吧微風》一反過去性感演出，飾演保守的脫北女孩，更首度為戲披白紗，氣質出眾。

林智妍飾演的女主角個性外柔內剛，原本是平壤音樂大學舞蹈系的女大生，一家人為了尋找失聯的爺爺，歷經一番曲折成功脫北來到南韓，卻捲入爭產風暴。林智妍曾坦言，詮釋一名脫北者壓力不小，「這種角色很少見，也是吸引我接演原因，但要替脫北者傳達他們的心聲，確實有壓力。」她為此找大量參考資料，包括紀錄片、綜藝節目，還向老師學習北韓語，做足功課。

實際愛情經驗很少

林智妍在劇中與男主角孫浩俊有段純純初戀，拍過不少愛情戲的她曾透露，她愛情經驗其實很少，初戀發生在高中時期，分手時很痛苦也非常後悔，長大後談戀愛比較成熟謹慎。林智妍出道以來緋聞不多，今年初才首度被爆與財團理事長交往，雙方大方承認，到公眾場所約會也不避嫌，甜蜜約會羨煞旁人，她後來以《吹吧微風》一角拿下MBC演技大賞，可謂愛情事業兩得意。

(中國時報)