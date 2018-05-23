陳勢安找Bii合唱〈勢在必行〉

2018年05月23日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

畢書盡（右）與陳勢安曾同屬老鷹音樂歌手，感情非常好。（資料照片）

陳勢安將於6月2日在台北Legacy舉辦「耳朵鼻子空房間」生日音樂會，22日舉行練團記者會，他透露很期待與歌迷有近距離接觸，至於生日是否想與失聯3年的畢書盡（Bii）重拾當初的友好，他表示：「當然，有機會的話，這幾年我一直以來都自己唱〈勢在必行〉，這首歌是我們一起努力創下的成績，希望可以合體。」

陳勢安昨說很希望6月4日34歲生日當天能接收到Bii的祝福，不過他坦言自從18日至昨天，仍沒有收到任何訊息、電話，「不過現在心情有好多了，只是身體很累，因為忙音樂會、新專輯。」Bii也將於8月在高雄巨蛋開唱，他表示，如果受邀「當然會去，只要是我們合體，我就是非常的開心。」

生氣不說髒話

他昨記者會上，吳映潔（鬼鬼）到場探班，為他加油打氣，她一上台打趣說：「你比較厲害，像我都很會走音！」笑翻全場。他昨獻唱盧廣仲的〈魚仔〉，來台近10年，他對台語不陌生，分享曾不了解「三小」是台語髒話，而鬧出許多笑話。他自認生氣時不會講髒話，只喜歡自己躲起來生悶氣，「我都往心裡吞，憋著會氣到發抖」，被問及與Bii失聯是否曾氣到發抖，他說：「我沒有要講這個。」

(中國時報)