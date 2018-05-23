《瞞天過海：八面玲瓏》藏驚喜

2018年05月23日 04:11 中國時報 潘鈺楨 （紐約傳真） 報導（紐約傳真）

珊卓布拉克（左起）、莎拉寶森、蕾哈娜、凱特布蘭琪、奧卡菲娜，研究如何竊取項鍊。

由喬治克魯尼（George Clooney）、布萊德彼特（Brad Pitt）等明星領軍的《瞞天過海》3部曲，當年全球吸金11.2億美元（約336億台幣）。時隔11年，女版《瞞天過海：八面玲瓏》接力，集結珊卓布拉克（Sandra Bullock）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等好萊塢一線女星，卡司龐大到沒人相信計畫能成真，凱特說：「我差點推掉角色，認為這太瘋狂，不可能完成！」

蕾哈娜（Rihanna）、敏迪卡靈（Mindy Kaling）、莎拉寶森（Sarah Paulson）、奧卡菲娜（Awkwafina）與海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）也參與其中，凱特表示大家聚在一起拍片培養出好感情；珊卓自爆，在片場時她會跟凱特擠在一塊，「但我們從來不會面對面坐著，要忍住笑，設法表現出專業。」還說莎拉最喜歡模仿蕾哈娜唱歌，「她試過了，但完全不像！」

重現慈善晚宴

珊卓是《瞞天》系列的粉絲，她的角色是克魯尼飾演的「丹尼歐遜」的妹妹黛比，認為對黛比來說，搶劫不只是為了錢，而是帶來快感。這也是為何搶匪電影多年來始終有固定粉絲群，她笑說：「我沒有慾望想偷什麼，但我喜歡看別人偷東西，這是一種快感！」

除了大咖女星精彩互動，重現有「時尚界奧斯卡」之稱的大都會博物館慈善晚宴，也是一大看點：華麗布置、精緻餐點、主題展覽，甚至好萊塢名模、名媛如金卡達珊（Kim Kardashian）等人都露臉客串，處處藏驚喜。

電影《瞞天過海：八面玲瓏》6月14日在台上映。

(中國時報)