馬東石：權律用生命搞笑

2018年05月23日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

韓國熱血感人電影《冠軍大叔》由《屍速列車》馬東石領銜，搭配韓國實力派新生代演員權律及韓藝利，這是馬東石與權律三度合作，讓電影喜感再加分，權律說：「電影5分鐘就讓觀眾笑一回。」但私下愛講話的他，讓為了拍攝而體力耗盡的馬東石想趁空檔休息一下都不行，得一直陪權律聊天，馬東石笑說，《冠軍大叔》是讓他用盡所有力氣才完成的作品。

權律10年前就和馬東石演出電影，2人極有默契，馬東石也透露權律私下是個活潑的人，所以很期待可以共演喜劇，馬東石讚美對方：「電影開拍後，權律的表現在我期待以上，他是用生命在搞笑。」能和非常信任依賴的馬東石合作，讓權律非常開心，「我是有點怕生的，所以這次能和馬東石大哥合作，讓我一開始就能盡情展現。」

穿風衣增演出氣勢

權律常在作品中扮演菁英分子，之前演過律師和醫生，這次難得飾演愛耍小聰明卻常碰壁的角色：「有時候會一邊笑一邊流淚，心會酸酸的。」他表示：「喜劇真的不好演，和呼吸節奏的不同，笑的時間點都有不同，為了搞笑我也苦惱了許久。」

權律在片中搶當馬東石的運動員經紀人，戲分吃重，他為角色做了不少功課，觀察體育經紀人，發現多數愛穿風衣，加上他飾演的經紀人愛虛張聲勢，穿上風衣能增加氣勢，因此他主動向導演建議一定要穿風衣演出。該片6月15日上映。

(中國時報)