2018年05月23日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲鑽戒指，19萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Vintage Alhambra灰色珍珠母貝鑲鑽玫瑰金手鍊，39萬6000元。（Van Cleef & Arpels提供）

林書煒愛花，喜歡梵克雅寶Vintage Alhambra浪漫花朵風的設計，佩戴全套Vintage Alhambra幸運草項鍊、耳環、手鍊和戒指，搭配ART HAUS旗下的Christian Siriano白色洋裝。（JOJ PHOTO攝）

梵克雅寶Magic Alhambra灰色珍珠母貝鑲鑽耳環，47萬9000元。（Van Cleef & Arpels提供）

林書煒經營婚姻有一套，生活常有小驚喜，佩戴梵克雅寶Vintage Alhambra幸運草花朵風飾品，穿ART HAUS旗下的Jacquemus棉麻洋裝。（JOJ PHOTO攝）

林書煒和作家蔡詩萍這對「才子佳人」的完美組合，經常在臉書放閃，日前蔡詩萍歡度60歲花甲生日，林書煒特別安排一場驚喜生日派對，帶著蛋糕突然現身錄音室為老公慶生，夫妻倆公開放閃的恩愛模樣，羨煞眾人。

禮物證明把你放心上

「婚姻需要經營，我們也常拌嘴吵架，就像尋常夫妻一樣！」林書煒笑說，兩人曾吵到簽了離婚協議書，只差沒到戶政機關登記，最近她也為了一杯珍珠奶茶數落老公一番，明明訂下規矩不准女兒喝含糖飲料，沒想到老公寵女兒，還是買了珍珠奶茶回家，讓她覺得又好氣又好笑。

「不過我們也會在生活中營造一些小驚喜，在重要節日時送個小禮物是一定要的！」林書煒說，送禮是一種心意，透過禮物，證明了彼此還深愛著對方，把對方放在心上，例如她曾在蔡詩萍生日或結婚紀念日時，送上訂製的巨乳蛋糕、六塊肌猛男蛋糕。

同樣的，蔡詩萍雖然大林書煒17歲，仍時時刻刻把愛掛在嘴邊，絲毫不減浪漫深情的一面，兩年前蔡詩萍將送給愛妻的40封情書集結成書《我該怎麼對妳說，日常即永恆》，作為送給林書煒40歲的生日禮物。

愛花成迷 佩戴添風情

這回林書煒受邀拍攝梵克雅寶Van Cleef & Arpels時尚專題，佩戴以春天花朵為設計風格的珠寶，她笑說，她一直很喜歡花，每周她去三立電視台錄影時，都會順路買鮮花回家，如今把浪漫的花朵珠寶佩戴在身上，別有一番風味。

今年正逢梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典Alhambra長項鍊問世50周年，半世紀以來Alhambra四葉幸運草的花朵圖騰深受仕女的喜愛，以不同的材質幻化成項鍊、手環、戒指等飾品，在女人的頸項、手腕和手指間綻放。今年新登場的灰色珍珠母貝、深黑色縞瑪瑙和青金石等材質打造Alhambra系列，巧妙利用黑白、金銀等對比色系和異材質的混搭，打造摩登時尚的氛圍。

(中國時報)