楊冪肩上藏心機

美國女導演吉婭科波拉以GUCCI深V禮服現身紅毯，腰際立體視覺感蝴蝶結圖騰為造型增添優雅氣息。（GUCCI提供）

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中國時報
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DELPOZO大蝴蝶結深藍尖頭芭蕾鞋，2萬2680元。（onefifteen初衣食午提供）
楊冪日前於北京出席VALENTINO活動，換上集結一字領、荷葉邊和蛋糕裙的品牌蕾絲洋裝，側邊蝴蝶結綁帶令整體少女心爆發。（VALENTINO提供）
Valentino Garavani PVC拼接天鵝絨蝴蝶結裝飾高跟鞋，2萬9800元。（VALENTINO提供）

女星楊冪日前於北京出席VALENTINO活動時，除了逆齡的空氣瀏海新髮型引發討論外，還使出甜美小心機，換上集結一字領、荷葉邊和蛋糕裙的品牌蕾絲洋裝現身，側邊蝴蝶結綁帶令整體少女心爆發，甚至被同場嘉賓小S開玩笑說：「我人多好，把顯身材的衣服讓給你穿。」

另一位美國女導演吉婭科波拉Gia Coppola更玩得大膽，直接穿上GUCCI深V禮服秀出事業線，腰際立體視覺感蝴蝶結圖騰則為造型添加一絲優雅氣息。

漸入炎炎夏日，不少精品選擇以蝴蝶結主題，為春夏服飾中帶出意想不到的清涼感，VALENTINO即自范倫鐵諾先生80年代的荷葉邊、緞帶設計發想，融合當今PVC等材質，營造摩登的輕盈體驗。來自西班牙的DELPOZO，則從斯洛伐克攝影師Maria Svarbova作品中擷取養分，立體蝴蝶結妝點出足間的溫柔樣貌。

(中國時報)

林書煒馭夫有術

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