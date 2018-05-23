2018年05月23日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

Gap淺藍刷破修身運動輕盈牛仔褲（男）2999元。（Gap提供）

Gap舒適全棉圓領短袖T恤（男、藍底印花）1299元。（Gap提供）

Gap刷破淺藍輕盈牛仔短褲（女），1499元。（Gap提供）

LV Monogram Outdoor皮夾，2萬7600元。（Louis Vuitton提供）

施柏宇以大學生最愛穿搭方式，混搭出個人潮味，Gap純棉印花短袖牛仔襯衫1499元、時尚破洞修身牛仔短褲1299元，混搭GUCCI腰包、LV拖鞋。（JOJ PHOTO攝）

BALENCIAGA logo帽，1萬1700元。（BALENCIAGA提供）

21歲的伊林男星施柏宇，最近靠網路BL劇《越界》走紅，他2年前從「伊林璀璨之星」選拔出道，從沒想過踏入演藝圈，當年居然是媽媽私自報名，讓他笑說：「是被媽媽騙進來。」受邀拍小鮮肉街頭混搭專題，氣質一點都不落漆！

最愛小熊維尼圖案T恤

施柏宇被暱稱為「小哥哥」，現就讀輔大化學系，未來也想從事化妝品開發，可稱作「最萌理工男」；比起眾多初出茅廬的新星，他在高挺秀氣外表下，多了一股談吐成熟的穩健感。

現在感情空窗的他，表示喜歡「姊姊」類型，雖然粉絲以國、高中女生為多，但過去交往過的對象年齡都比他大，透露喜歡像楊冪那樣清秀文雅的女子，若還「孝順父母」更為加分。

這次受邀混搭，他輕鬆選擇本季Gap輕盈感牛仔褲，再踩上同學們間都很愛的BALENCIAGA老爹鞋、LV拖鞋等，最後還選擇把Gucci腰包斜著背，街拍感十足。還是大學生的他，平均兩個月會添購新衣，單件花費約2000元內，還能符合學生預算；被問到最喜歡的T恤圖案，施柏宇毫不猶豫的說出「小熊維尼」，若有聯名小熊維尼圖案一定必買！顯露大男孩的童心未泯。

(中國時報)