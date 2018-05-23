超市料理包 8折誘下廚

全聯營運長蔡篤昌（左）、協理劉鴻徵（右）昨宣布指定咖哩╱醬料包、水餃╱沾醬8折起；名廚郭主義（中）開發的5款醬料包，每盒150g、90元，第2件5折、任2盒加贈40點。（蘇蔓攝）

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中國時報
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全聯獨家的奇美大口高麗菜豬肉熟水餃（左起順時針），單顆加大3成，660g、127元，第2件5折；雙人徐功夫媽媽糖醋醬89g、69元，任2盒138元、加贈40點；格力高極品咖哩--甘口160g、95元，任2盒169元、加贈40點。（蘇蔓攝）
愛買南洋咖哩雞肉便當，每日限量，69元。（愛買提供）
家樂福烤雞，全雞約1.2至1.3kg，178元。（家樂福提供）

現代人生活忙碌，超市、量販簡便的調理包或熟食可快速上菜，業績逐年翻倍成長。全聯即日起指定咖哩、水餃和醬料包陸續推出8折起，營運長蔡篤昌表示，報稅季省荷包，加上全聯提倡周三家庭日男人不加班回家學做菜，符合省時、省事和省錢的「三省方案」，預料相關業績可成長2成。

全聯醬料共38款、咖哩有52款

全聯季節性的火鍋祭、咖哩祭可帶動生鮮倍數成長，全聯協理劉鴻徵表示去年春季咖哩祭推升全年咖哩業績超過3.5億元，較前年增約2成，咖哩加上醬料包約4、5億元。去年前10大咖哩包括House佛蒙特咖哩、S&B愛思必金牌咖哩等日系品牌占7項，偏甜口味最受青睞；今年共有52款，新增獨家的格力高極品咖哩，等於熱賣的日系品牌都有，7月5日前指定商品8折起。

全聯今年醬料包擴大規模共有38款，獨家款有名廚郭主義的私房菜蟹黃豆腐、椒汁白肉、宮保雞丁、魚香茄子、麻婆豆腐；名店「雙人徐」則新增功夫媽媽糖醋醬、魚香醬等。去年水餃賣逾440萬包、業績逾4億元，冠、亞軍高麗菜和韭菜口味占6成；加入獨家的奇美大口高麗菜豬肉熟水餃現有近30款。25日至6月7日25款醬料包、指定冷凍水餃8折起。

家樂福烤雞CP值高 愛買便當酸辣消暑

家樂福因應外食族增加，近年熟食區品項多元且設有座位區，外帶或現場即食都方便，明星商品烤雞有產銷履歷，網友認為1隻全雞178元CP值高力推，去年賣逾30萬隻，今年至今業績翻倍，銷量可望再突破，披薩、午間便當也增3成，皆適合家庭或團體購買。

愛買全年有20多款便當吸引公司行號團購，單月可賣10萬個，今（23日）起至6月5日「南洋瘋」活動以酸辣消暑氣，強打南洋咖哩雞肉便當、南洋檸檬烤雞翅等10餘項夏季限量熟食新品，持Happy Cash有錢卡消費滿百送50元抵用券；近日還會有選用產銷履歷台南8號黑豆的黑豆便當，預估可提升熟食、便當銷量增3成；另，獨家的嘉義林聰明沙鍋魚肉火鍋禮盒復熱後輕鬆上菜，單周賣5000份，可見商機不小。

(中國時報)

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