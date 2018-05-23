百貨美食 草根味尬異國風

為求最佳口感，一蘭拉麵規定15秒內要將麵從廚房送至客人桌上，店員將麵端上桌後會拉下竹簾，保有客人的隱私。（陳大任攝）

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SOGO忠孝館蝦覓世界5.5度藥膳醉蝦，260元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館旺梨小鎮100％土鳳梨汁1000ml，原價200元、特價150元，3瓶特價400元；300ml原價50元、3瓶特價100元。（SOGO提供）

百貨美食話題不斷，祭出日本拉麵、在地小農生鮮搶客。一蘭拉麵台北本店雖有60席位，但仍消化不了排隊人潮；業者選在距離僅3分鐘路程的新光三越台北信義新天地A11開設台北本店別館，新增52席坐位外，店型也創品牌先例，以1960年、昭和35創業的樣貌為店景，再現深夜食堂的風貌。

遠東SOGO忠孝館以多元美食集客，年輕族群增加，美國龍蝦堡餐車Cousins Maine Lobster上周快閃3天，業績超過50萬元；台南美食文化展27日前集合57家小吃，13天目標業績1200萬元；29日至6月4日有微型小農市集，7個品牌首進百貨，主推產銷履歷生鮮、食品，訴求安心、高CP值。

其中，傳承120年的彰化「旺梨小鎮」的土鳳梨汁、甜度超過18度的二林「詠豐果園」巨峰葡萄、喝優酪乳的「大樹芳境農場」玉荷包，都是當季消暑水果；台中「知耕鳥」合作社不撒農藥、草生栽培的黑寶玉米，是國宴食材；低密度生態養殖的「蝦覓世界」鮮凍白蝦，肉質Q彈。

(中國時報)

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