吳敦義引述憲法增修條文：兩岸最終目標是統一

2018年05月24日 04:10 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

金門縣大、二膽島「三民主義統一中國」（右）心戰牆，已是大陸居民海上必看景點；大陸福建省廈門沿海一帶則可見「一國兩制統一中國」（左）看板。（本報資料照片）

英國《金融時報》9日刊登「國民黨放棄親中立場」，遭外界質疑國民黨兩岸政策立場鬆動。不過，國民黨主席吳敦義22日出席黨中央宗教事務委員會第一次工作會議提到，《憲法增修條文》「最終目的是國家統一為原則」，現階段則可以全面改選「自由地區」（台澎金馬）立法委員。罕見以引述憲法方式，對「統一」清楚表態，跟過去模糊帶過截然不同，是否意味國民黨檢討修正兩岸論述，引發關注。

政黨操弄 交流淪已讀不回

國民黨主席吳敦義近期籌辦國共論壇進度停滯、派副主席曾永權與智庫副董事長林中森參加福建「海峽論壇」也遭內政部駁回申請，對於一連串國共交流受挫，吳敦義22日致詞提到，2008年馬前總統執政時，國民黨基本上做到「經濟不斷向上提升、社會安定和諧、兩岸和平穩定發展」﹔而蔡總統執政「兩岸本來可以相互和諧、穩定發展，現在居然走到已讀不回情況」，現在海基會電報給海協會，「看了不給你回半個字」。

吳敦義話鋒一轉，提到1992年兩岸也有一段時間對峙，經過香港、北京兩階段談判協商，沒有達到完全共識，後來海基會代表回台後想到，各種說法當中有一種與我方很接近，就簽擬了「35個字」給正在推動增修《憲法》條文的時任總統李登輝。

吳敦義稱這個「使兩岸和平穩定發展的35字箴言」，原文是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表述。」1992年11月3日，海基會把國家元首同意的文字傳給海協會，11月16日海協會回文給海基會，稱「以上所述，既然台灣有關方面核定，我會充分尊重並接受。」

現階段發展 維持和平與穩定

吳敦義解釋，憲法增修條文裡頭，「在國家統一前」，台澎金馬稱為「自由地區」，其它稱為「大陸地區」，「當時全面改選立法委員，只能在自由地區改選，不能在北京、在天津改選」﹔「當時增修憲法條文裡訂下，國家最終的目的是要以統一為原則，但是在現階段，自由地區還是全面改選。」他強調，想到《憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》就知道，兩岸的基本關係是希望能維持和平穩定發展的狀態。

去年8月，吳敦義接任主席後，與馬英九、洪秀柱的兩岸路線是否有差異，引發支持者與陸方關切。英國《金融時報》9日刊登「國民黨放棄親中立場」一文，國民黨中央還特別澄清，強調國民黨兩岸政策是「九二共識、一中各表」、堅定反對台獨，並未改變或有所調整。

(中國時報)