吳敦義引述憲法增修條文：兩岸最終目標是統一

國民黨主席吳敦義。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
金門縣大、二膽島「三民主義統一中國」（右）心戰牆，已是大陸居民海上必看景點；大陸福建省廈門沿海一帶則可見「一國兩制統一中國」（左）看板。（本報資料照片）

英國《金融時報》9日刊登「國民黨放棄親中立場」，遭外界質疑國民黨兩岸政策立場鬆動。不過，國民黨主席吳敦義22日出席黨中央宗教事務委員會第一次工作會議提到，《憲法增修條文》「最終目的是國家統一為原則」，現階段則可以全面改選「自由地區」（台澎金馬）立法委員。罕見以引述憲法方式，對「統一」清楚表態，跟過去模糊帶過截然不同，是否意味國民黨檢討修正兩岸論述，引發關注。

蔡執政2年 陸悲觀門未關
蔡執政2年 陸悲觀門未關！新聞透視－死抱川普大腿 台灣風險大增

政黨操弄 交流淪已讀不回

國民黨主席吳敦義近期籌辦國共論壇進度停滯、派副主席曾永權與智庫副董事長林中森參加福建「海峽論壇」也遭內政部駁回申請，對於一連串國共交流受挫，吳敦義22日致詞提到，2008年馬前總統執政時，國民黨基本上做到「經濟不斷向上提升、社會安定和諧、兩岸和平穩定發展」﹔而蔡總統執政「兩岸本來可以相互和諧、穩定發展，現在居然走到已讀不回情況」，現在海基會電報給海協會，「看了不給你回半個字」。

吳敦義話鋒一轉，提到1992年兩岸也有一段時間對峙，經過香港、北京兩階段談判協商，沒有達到完全共識，後來海基會代表回台後想到，各種說法當中有一種與我方很接近，就簽擬了「35個字」給正在推動增修《憲法》條文的時任總統李登輝。

吳敦義稱這個「使兩岸和平穩定發展的35字箴言」，原文是「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表述。」1992年11月3日，海基會把國家元首同意的文字傳給海協會，11月16日海協會回文給海基會，稱「以上所述，既然台灣有關方面核定，我會充分尊重並接受。」

現階段發展 維持和平與穩定

吳敦義解釋，憲法增修條文裡頭，「在國家統一前」，台澎金馬稱為「自由地區」，其它稱為「大陸地區」，「當時全面改選立法委員，只能在自由地區改選，不能在北京、在天津改選」﹔「當時增修憲法條文裡訂下，國家最終的目的是要以統一為原則，但是在現階段，自由地區還是全面改選。」他強調，想到《憲法增修條文》、《兩岸人民關係條例》就知道，兩岸的基本關係是希望能維持和平穩定發展的狀態。

去年8月，吳敦義接任主席後，與馬英九、洪秀柱的兩岸路線是否有差異，引發支持者與陸方關切。英國《金融時報》9日刊登「國民黨放棄親中立場」一文，國民黨中央還特別澄清，強調國民黨兩岸政策是「九二共識、一中各表」、堅定反對台獨，並未改變或有所調整。

(中國時報)

蔡執政2年 陸悲觀門未關
蔡執政2年 陸悲觀門未關！新聞透視－死抱川普大腿 台灣風險大增
兩岸簽和平協議 消除疑慮
台學者解讀 吳力撇獨台、華獨誤解
黃煌煇：沖之鳥是礁 蔡政府第一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。