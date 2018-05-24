北檢約談 台大陷綠色恐怖！遴委憤慨 活到這年紀 沒被這樣威脅過

台大師生本月4日才發起新五四運動，高喊大學自治、還我校長等訴求，沒想到現在傳出檢調人員約遴選委員「談談」，許多教授大喊太扯了。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台大校長遴選陷「綠色恐怖」！台大校長遴選會委員傳出被台北地檢署約談，整個過程沒有任何書面通知，僅電話通知，昨有遴委證實確有其事，並坦言「大家都很恐懼」。對此，台大教授憤怒地說，台灣已愈來愈不像民主國家，「真是無法想像演變到這樣的局面」；國民黨立委則抨擊北檢猶如「東廠」。

對於北檢約談遴委，台大校長當選人管中閔表示「我也是22日才知道，但沒有特別看法。」

北市建國中學、桃園市武陵高中，接連傳出因校內申請赴陸就讀學生逐年遞增，遭教育部甚至是調查局關切。如今這股「綠色恐怖」更蔓延至大學，而被約談的對象，就是負責台大校長遴選的委員會成員。

僅電話通知 以為遇詐騙集團

台大校長遴選會有21位委員，據了解，有5人近日接到自稱是北檢人員的電話，通知他們以「證人」身分去聊聊校長遴選一事；但要談什麼，對方以偵查不公開為由拒絕透露，只說到現場就知道。有遴委接到電話，以為是詐騙集團。

台大校長遴選會委員、教育部次長姚立德證實，數周前，他和人事處長陳焜元已被北檢約談，檢察官直接打電話給他，約定時間及地點詢問台大校長遴選細節。對於檢察官直接跳過校方而直接約談遴委是否合乎規定？他僅說尊重司法程序。

一位遴委也證實確有其事，「但是對不起，我們就不便多言了，大家都很恐懼害怕，我們當時只是單純被校務會議選出來的遴選委員，依法執行遴選校長的任務。」

另一位遴委則表示，他覺得很恐怖、也很憤慨，因為在遴選過程中，每個遴委都是依《大學法》的授權，獨立行使職權及進行投票，不知道北檢為何要約談他們？

恐懼又感慨 台灣怎麼變這樣

該名遴委說，司法單位介入大學校長遴選，且在沒有經過學校同意、也沒有發傳票通知的情況下，逕自約談遴委，這實在擴權得太厲害，「他們的權力有這麼大嗎？」

這位遴委強調，活到這把年紀，還沒有被這樣威脅過，他們幾個遴委已私下聯絡，絕不屈服、也不妥協，不會因為害怕而退出遴委會，將堅定既有立場，要求教育部依法聘任管中閔為台大校長。

台大遴委擔心害怕，一般教授也好不到哪裡去。台大一位林姓教授說：「這件事會讓我們陷入恐懼之中，擔心一旦講錯話，或講話內容讓某些人不喜歡，就會被調查。」她感慨的說，真是太扯了，無法想像事情演變到如此地步。

面對檢調出手，國民黨立委賴士葆批評這是把北檢「東廠化」。藍委柯志恩則說北檢約談神祕兮兮、塑造恐怖的氛圍，果真「拔管」案要進入續集，繼續威逼遴委、恐嚇台大。法務部次長蔡碧仲被問及此事，表示不清楚約談的事。

(中國時報)

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