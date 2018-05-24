川金會生變 川普要北京負責

川普語帶玄機 暗批大陸攪局

友善列印
中國時報
／綜合報導
（美聯社）

川金會是否舉行暗潮洶湧！美國總統川普不滿北韓領導人金正恩反覆不定，揚言6月12日在新加坡的川金會很可能延期甚至取消。他還暗示，北韓態度轉變可能是北京在背後下指導棋。並稱大陸國家主席習近平是「世界級的撲克高手」。一般認為，川普這樣說有兩個用意，一是要北京為川金會順利舉行負責，另一個是希望北京幫忙。

習金2會令川普不開心

川普22日在白宮與來訪的南韓總統文在寅會談時向記者透露，儘管他相信金正恩對非核化是「認真的」，而大陸也不會反對川金會，但金正恩月初在大連與習近平第二次會面後，態度就有所改變，不但突然宣布取消南北韓高層會議，還揚言取消金川會。川普直言「我有點失望、不喜歡這樣。」

他強調，若北韓無法滿足美方的一些條件，會面就會取消，但不代表之後不再舉行會面，而6月12日的峰會很可能延期。至於是什麼條件，他並未清楚交代。被詢及若金正恩決定完全、可驗證、不可逆地去核化，美方是否會保障北韓政權的安全？川普回應：「我會保障他的安全」，「且北韓會很富有與繁榮」。

川普稱和習互相喜歡

儘管不滿大陸對北韓的影響力，但川普堅稱他與習近平私交甚篤，稱「我喜歡他，他也喜歡我。」但話鋒一轉，他再度表示，「金正恩跟習近平在大陸的第一次會面我們都知道，但第二次會面，我認為就是在那次之後金正恩的態度有了一些改變，我不喜歡那樣。習近平是世界級的撲克高手，習金兩人第二次會晤後，北韓的態度就有了改變。」他解釋，這些話並非在責怪任何人，只是他對於金正恩和習近平的會晤並沒有感到很開心。接著又說：「如果我是他，可能也會這麼做。」

華府智庫「傳統基金會」資深研究員克林納（Bruce klingner）說，川金會破局恐是習近平阻撓。克林納說：「現在很多人都認為北韓跟原來已經不一樣。連川普自己都很吃驚，不再認為事情如他想像的那麼簡單。」克林納研判，若峰會破局或失敗，北韓將指責美國破壞和平態勢，或指責美國要求太多。一般相信，川金會如果破局，區域局勢可能重歸緊張。

(中國時報)

金正恩想見川普毋庸置疑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。