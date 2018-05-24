川金會生變 川普要北京負責

2018年05月24日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

（美聯社）

川金會是否舉行暗潮洶湧！美國總統川普不滿北韓領導人金正恩反覆不定，揚言6月12日在新加坡的川金會很可能延期甚至取消。他還暗示，北韓態度轉變可能是北京在背後下指導棋。並稱大陸國家主席習近平是「世界級的撲克高手」。一般認為，川普這樣說有兩個用意，一是要北京為川金會順利舉行負責，另一個是希望北京幫忙。

習金2會令川普不開心

川普22日在白宮與來訪的南韓總統文在寅會談時向記者透露，儘管他相信金正恩對非核化是「認真的」，而大陸也不會反對川金會，但金正恩月初在大連與習近平第二次會面後，態度就有所改變，不但突然宣布取消南北韓高層會議，還揚言取消金川會。川普直言「我有點失望、不喜歡這樣。」

他強調，若北韓無法滿足美方的一些條件，會面就會取消，但不代表之後不再舉行會面，而6月12日的峰會很可能延期。至於是什麼條件，他並未清楚交代。被詢及若金正恩決定完全、可驗證、不可逆地去核化，美方是否會保障北韓政權的安全？川普回應：「我會保障他的安全」，「且北韓會很富有與繁榮」。

川普稱和習互相喜歡

儘管不滿大陸對北韓的影響力，但川普堅稱他與習近平私交甚篤，稱「我喜歡他，他也喜歡我。」但話鋒一轉，他再度表示，「金正恩跟習近平在大陸的第一次會面我們都知道，但第二次會面，我認為就是在那次之後金正恩的態度有了一些改變，我不喜歡那樣。習近平是世界級的撲克高手，習金兩人第二次會晤後，北韓的態度就有了改變。」他解釋，這些話並非在責怪任何人，只是他對於金正恩和習近平的會晤並沒有感到很開心。接著又說：「如果我是他，可能也會這麼做。」

華府智庫「傳統基金會」資深研究員克林納（Bruce klingner）說，川金會破局恐是習近平阻撓。克林納說：「現在很多人都認為北韓跟原來已經不一樣。連川普自己都很吃驚，不再認為事情如他想像的那麼簡單。」克林納研判，若峰會破局或失敗，北韓將指責美國破壞和平態勢，或指責美國要求太多。一般相信，川金會如果破局，區域局勢可能重歸緊張。

(中國時報)