川普髮夾彎 不反對「階段性」去核

2018年05月24日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓上周宣稱不會接受美國提出的「單方面」棄核要求，甚至威脅退出6月12日的美朝峰會。美國總統川普22日態度出現「髮夾彎」，不僅為北韓「階段性去核」打開大門，也首度鬆口承認，川金會可能延期。

川普在白宮橢圓形辦公室迎接南韓總統文在寅時表示，就北韓擁有的核武規模來看，「很難透過單一步驟解除。如果能夠一口氣全部解除，當然更好，但一定只能採取這種方式嗎？我想我不會這麼堅持」。

據《紐約時報》報導，川普對北韓棄核的態度出現180度轉變，並非單純的政策改變，而是為確保「川金會」不致破局。川普此舉可避免金正恩立即拒絕出席，但也顯示他願意放棄過往對北韓的基本立場，且此刻距離川金會預定時間只剩下短短3周，白宮顯然在仍在摸索與北韓談判的策略。

此前美方一直堅持北韓必須遵循「利比亞模式」棄核，即「全面、可驗證、不可逆的完全解除核武、飛彈及生化武器」，且要「先棄核、後補償」。

川普曾誇口，歷史性的美朝峰會將為北韓繁榮安全的新時代拉開序幕，但北韓態度丕變後，川普坦承，「現在川金會有很大的機會辦不成，但沒關係，這並不表示再過一段時間仍然辦不成，可能6月12日沒辦法舉辦。」他也強調，美方希望能談成一些條件，「若談不攏，就不會有峰會」。

曾2度會見金正恩的美國國務卿蓬佩奧則樂觀地認為，雖然還可能會發生其他小問題，但是，川金會應該可以如期在新加坡舉行。來自新加坡的消息來源指出，如果沒有意外，川普將會在6月10日抵達新加坡，13號左右離開。

(中國時報)