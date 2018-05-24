韓媒採訪廢核 最後一刻放行

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中國時報
／綜合報導

為向世界展示無核化的誠意，北韓宣布於23日至25日拆除豐溪里核試驗場，並開放美、英、陸、俄、韓5國記者前往現場見證。原本獲邀前往的南韓記者團一度遭拒發簽證，昨日上午北韓才在最後一刻放行。

陸俄英美共22名記者已於22日抵達元山。南韓政府22日再度透過板門店向北韓通報記者名單，但遭北韓拒收。經過協調後出現戲劇性轉變，南韓的8名記者終於在昨日中午搭上VCN-235運輸機，飛行約90分鐘後抵達元山。

據韓聯社與日本NHK分析，北韓故意刁難，是有意施壓南韓，以促使南韓持續扮演美朝溝通橋樑的角色。

記者團昨日下午5時10分搭乘專列出發，先坐12個小時火車至載德站、換乘汽車4小時，最後再步行山路1小時，才能到達位於咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場。只要天候允許，最快今日就會開始進行拆除工作。

據大陸媒體報導，記者團入境時行李被嚴格搜查，也無法使用手機等衛星傳訊通訊器材。飛往元山途中，飛機上播放歌頌北韓勞動黨與領袖的歌曲，還提供金剛山的礦泉水，空姐微笑告訴記者，「喝了有益身體健康」。

北韓外務省12日發布公報稱，拆除試驗場時，會先封閉坑道入口，再拆除測量設備、研究中心、營房等。據了解，豐溪里共有4條坑道，1號坑道在首次核試後因汙染關閉，進行第2-6次核試的2號坑道也因坍塌棄用，3號、4號坑道狀態完好。記者團將親眼見證北韓爆破坑道，但基於安全考量，僅能在安全距離外的瞭望台拍攝。

(中國時報)

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