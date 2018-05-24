黃煌煇：沖之鳥是礁 蔡政府第一人「年紀大了不會換腦袋」立委讚有Guts

海委會主委黃煌煇23日首度到立法院進行業務報告，面對立委質詢沖之鳥是島還是礁，黃毫不猶豫表示「是礁」，態度迥然不同民進黨過去立場。（姚志平攝）

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中國時報
／綜合報導
沖之鳥僅退潮時部分礁岩能露出水面，圖為日本在當地構建的兩處建築工事。（摘自網路）
日本主張的經濟海域

沖之鳥是「島」還是「礁」，蔡政府上任後始終態度曖昧。海洋委員會主委黃煌煇昨首赴立院內政委員會報告，面對立委質詢沖之鳥爭議，他明確表態「沖之鳥是礁」，還強調「年紀大了不會換腦袋」，直率態度被立委直讚「有Guts」。

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答詢首秀 立委按讚

海委會上月28日在高雄掛牌成立，主委黃煌煇昨首度備詢指出，台灣土地面積太小，但經濟海域大且資源豐富，須好好規畫，把海洋作為台灣很大重點，未來更有發展性。

親民黨立委陳怡潔、國民黨立委黃昭順質詢，都問及沖之鳥與太平島島礁爭議。黃煌煇答覆黃昭順時毫不猶豫說，「沖之鳥是礁，太平島是島。這跟露出的陸地有關，就是高水位線、低水位線，陸地面積有關。」

台灣漁船 可以進入

黃昭順讚黃煌煇回答，直說要給黃拍手，強調「現在政府都沒人敢承認。」黃昭順追問副主委兼海巡署長李仲威，李仲威僅表示，沖之鳥是爭議海域，台灣與國際認知有落差。這幕讓黃昭順直言，「還是主委（指黃煌煇）較有Guts」。

黃昭順再問，不知我方漁民在沖之鳥200浬能否捕魚？黃煌煇表示，台灣漁船理論上可進入，因是共同重疊經濟海域，雙方都可進去，台日應就漁權爭議協商。

李仲威則強調，台灣每天都有漁船在沖之鳥周邊海域捕魚，海巡署也持續巡護，護漁強度持續增加。

漁民要求 別說空話

陳怡潔指島礁之問涉主權，不能迷糊，黃煌煇答覆，「太平島在我看是島」，因主權爭議，國外會故意將太平島解釋成「礁」，未來將設國際人道救援中心，「國際救援意義大於打仗」。陳怡潔也肯定黃煌煇，盼他不要換位置就換腦袋，黃煌煇答「不會，年紀大了不會換（腦袋）。」

2016年4月因進沖之鳥礁被扣押、繳176萬元罰款才獲釋的東聖吉16號船長潘建鵬的父親潘忠秋說，「這要向全世界喊聲，才有意義」，東港漁會總幹事林漢丑要求政府「別只空口說白話！」

「漁民要的不是政府說什麼，而是做什麼。」蔡寶興說，政府應實踐做法、捍衛漁民權利，不是只出一張嘴，「不然這就只是講幹話。」

(中國時報)

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