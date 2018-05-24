新聞透視－勇於堅持 漁業談判更增籌碼

2018年05月24日 04:10 中國時報 鄭舲

新任海洋委員會主委黃煌煇昨赴立院備詢時，面對沖之鳥爭議，明確表態「沖之鳥是礁」。相較蔡政府上任以來只提「法律地位爭議未有定論」主張，黃「有話直說」態度更令人激賞。從黃煌煇過去任成大校長發生的南榕廣場命名事件，及昨天答詢談及深澳電廠爭議，看得出黃煌煇「實事求是」的學者精神。

黃煌煇學者出身，水利工程專家，曾任多項橫跨產學界職務，2011至2015年任成大校長時，校園內曾發生「南榕廣場命名爭議」，雖然學生投下多數的贊成票，但面對爭議，黃煌煇直指，大學校園除遵守依法行政原則外，更應恪遵政治中立與宗教中立原則，因此校內相關設施應避免涉及政治性活動與特定政治意識形態，避免造成校園不安定。

昨天黃煌煇首度赴立院備詢，被藍委黃昭順問到深澳電廠爭議，他也直言「應先做好海洋生態環境調查」。他舉自己過去在彰濱、雲林離島工業區實例說，他做了20年，「光調查就花10年」，所以他建議深澳案請公正學術單位，「海委會、環保署介入Review是不是適當。」

黃煌煇在立院大聲宣示「沖之鳥是礁」，無疑再次展現他「實事求是」態度。不過這對民進黨來說，究竟是美麗的錯誤？還是真是「年紀大了不會換腦袋」？

黃煌煇說出沖之鳥「礁」後，蔡政府能否順利「接球」，就是一大關鍵。藍委楊鎮浯就說，黃說出沖之鳥是礁後，執政黨立委就不斷暗示他「講話要小心」，凸顯他講出執政黨不敢面對的那塊燙手山芋。

過去台日海洋對話，沖之鳥礁爭議都無法達共識，極大原因出在政府未對沖之鳥定位有明確立場。若蔡政府像黃煌煇一樣務實說出「沖之鳥是礁」，在台日漁業談判中反而能成我方籌碼，談判才會對我有利。

(中國時報)