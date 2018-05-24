兩塊岩石硬稱島 日寡占200浬經濟海域

2018年05月24日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

對沖之鳥「礁」及「島」的爭議，政大國關中心研究員劉復國表示，日本片面主張沖之鳥200浬專屬經濟區，對區內台灣漁船扣押，有些漁船為避免麻煩，繞很大圈去捕魚，費時耗油，台灣漁民受損很大。

針對海洋委員會主委黃煌輝昨與副主委李仲威說法不一，劉復國說，可能因政治考量不一，但站在中華民國主權立場，沖之鳥非常清楚是「礁」，儘管日本宣稱「島」，但連部分日本親美專家都難接受，只要看過實際衛星照片，了解沖之鳥礁地理特性，就知完全無法稱作「島」。

沖之鳥面向太平洋，屬日本最南方領土，地理特性是兩塊岩石浮水面上。若將岩礁擴大解釋為島，最大差別在日本可自行訂立「200浬專屬經濟區」。

劉復國說，按《聯合國海洋公約》，沿岸國家專屬經濟區，經國際公認，其200浬內經濟活動包含能源探勘、資源探勘，都需經沿岸國家同意才能做。雖然海面上認定是公海，但其他國家船隻不可在其200浬專屬經濟區捕撈、探勘。

「這對台灣很糟糕！」劉復國強調，日本片面主張是島，劃設200浬專屬經濟區，在區內扣押外國船隻恐怕最多就是台灣漁船。

他說，由於台灣遠洋漁業作業是從台灣東岸出發，往東北面的北太平洋作業，都會穿越沖之鳥礁200浬。過去發生漁船穿越，為節省資源一邊走一邊捕魚，但日本現在只要進到200浬內，就限制不准我漁船捕魚，甚至驅離扣押，這從《聯合國海洋公約》看，日片面主張根本站不住腳。

(中國時報)