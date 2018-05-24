馬稱「礁」 小英政府立場曖昧

2016年4月在沖之鳥附近捕魚的「東聖吉16號」遭日本公務船扣押。潘建鵬船長5月5日獲釋後吃豬腳麵線去霉運，旁為其父母。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
馬、蔡政府沖之鳥爭議大事紀

沖之鳥爭議長年未解，馬前總統曾宣示「沖之鳥是礁不是島」，主張沖之鳥周遭海域是公海，而非日本所稱200浬專屬經濟海域。但蔡政府上任至今，始終未對沖之鳥法律地位提明確立場，直到昨天新任海洋委員會主委黃煌煇才首次說出「沖之鳥是礁」，未來蔡政府態度如何，值得關注。

沖之鳥位於西太平洋、菲律賓海附近的珊瑚礁。日本單方主張是「島」，藉此宣稱擁其周圍200浬經濟海域，因而與台爆發漁權爭議。

2016年4月，屏東琉球籍漁船「東聖吉16號」在沖之鳥海域捕魚，被日本公務船追趕，後遭登檢扣押，直到船東將600萬日圓（176萬台幣）保證金匯到台北駐日經濟文化代表處，駐日代表處轉交日方後，才釋放人船。

馬英九事後2度召開國安會議，做出「捍衛公海捕魚自由」、「反對日本違法擴權」、「強力維護漁民權益」3項聲明，指出沖之鳥是「礁」不是「島」，畢竟不到3坪大小，絕非適於人居與本身經濟生活的島嶼，因此不能主張200浬專屬經濟海域。

蔡總統上任前一天面對外界詢問，曾一度握拳表示「全力捍衛」，因此上任後，政院即宣布台日雙方針對漁業糾紛經磋商後達成共識，成立台日海洋事務合作對話機制。

不過，經2016年10月、2017年初及去年12月三次會議，雙方各說各話，毫無交集；去年初，漁業署還緊急通報5艘在沖之鳥作業的東港與琉球籍漁船，迴避日本海上保安廳公務船巡邏，避免造成無謂損失。

昨天黃煌煇在立院說出「沖之鳥是礁」，是蔡政府首位對沖之鳥爭議明確表態官員，但是否代表蔡政府立場轉變？是否向日方強硬表達我方這立場，仍待觀察。

(中國時報)

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