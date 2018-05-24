沒傳票約5遴委 檢挨批濫權

2018年05月24日 04:10 中國時報 張孝義 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立院黨團23日痛批北檢，化身詐騙集團哄騙遴選委員，拿著國家公器來對付台大和遴選委員，讓他們感到害怕，蔡政府的綠色恐怖已進入校園。（姚志平攝）

管中閔被檢舉告發4案情形

台北地檢署偵辦台大準校長管中閔被告發背信、偽造文書等案，日前以證人身分電話通知傳喚包括台大前校長陳維昭在內的5位台大校長遴選委員，針對告發、檢舉內容中指述的管中閔兼課、未主動揭露擔任台灣大哥大獨立董事等進行調查，不過，北檢尚未決定何時傳喚管中閔。

遴選非刑案 憑什麼傳喚

昨傳出遴選委員對偵訊地點及用電話通知作法感到很恐懼，中華人權協會名譽理事長許文彬律師表示，台大校長遴選過程即使有爭議，也與刑法犯罪嫌疑完全無關，北檢憑什麼傳喚？且依刑事訴訟法規定，傳喚須正式用傳票為之，北檢作法就是濫權，結果導致人權被妨害。

對於北檢約談台大校長遴選會委員，台大昨發表聲明說，他們尊重司法，但希望司法的執行應審慎為之並謹守程序正義，不應造成寒蟬效應，對於遴選委員也不應該造成困擾或恐懼，甚至損及大學自主的精神。

台大發聲明 籲大學自主

北檢檢察長邢泰釗證實目前沒有傳喚管中閔，他指示承辦檢察官要謹慎研究傳管時機。邢泰釗指出，台大校長遴選委員都是社會賢達、學者專家，為避免曝光，才會以電話通知，所有的證人在檢察官聯繫時都同意出庭，且為避免曝光，開庭地點選在信義路1段的國防大樓內第5辦公室進行。

北檢表示，管中閔等涉嫌背信、偽造文書等案，迄今已分4件他案調查中，北檢曾在4月13日祕密傳喚5名台大教務處人員作證，他們都參與校長遴選委員會的作業，檢方同時要求證人將遴選委員會的會議紀錄及校務會報資料帶到北檢呈送檢察官勾稽比對。

應訊侃侃而談 要求匿名

北檢指出，由於台大校長遴選過程的會議記錄只有簡略記載，全體遴選委員並沒有全部出席，所以此次約談包括教育部次長姚立德、前部長鄭瑞城、中研院士鄭淑珍官派代表及台大前校長陳維昭、已請辭的沈冠伶，了解管兼職是否合法、遴選是否有如實揭露兼職身分、遴選委員與候選人間是否遵守利益迴避原則。

據悉，部分出庭的遴選委員在庭訊中對遴選過程侃侃而談，卻要求匿名，甚至在筆錄上簽名時略顯遲疑，不過，在檢察官說明證人必須在筆錄簽名，才完成庭訊程序，他們並未對檢察官傳喚方式表達異議。

(中國時報)