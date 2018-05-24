吳茂昆違法 蔡碧仲嗆不代表管也可以

2018年05月24日 04:10 中國時報 張孝義 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

法務部次長蔡碧仲被列「拔管大將」之一，昨面對立委質詢，直指管中閔在台大還沒核可兼任獨董就先去台哥大開會，更在被問到教育部長吳茂昆也沒跟學校申請就兼任基金會董事，回說吳茂昆違法不代表管中閔也可以違法，展現律師辯才無礙及剛直個性。他曾被視為綠營先鋒，更成為拔管案另個焦點。

曾擔任檢察官、律師，在歷經喪子之痛後潛心研究佛法，又在民進黨執政後出任次長，蔡碧仲可說與綠營關係密切，特別是他以往主要在中、南部接案，多受到綠營政治人物委任，例如蘇治芬、陳明文及張花冠的官司，都可看見蔡的身影。

蔡曾在嘉義地檢署擔任檢察官，與前檢察總長黃世銘共事，兩人關係不對盤，成為律師後，蔡碧仲善於挑檢察官的毛病，常和到庭論告的檢察官唇槍舌劍，憑著口才在激辯中取勝，名聲傳出獲得許多刑案當事人肯定，案源滿滿，因此被暱稱「吸塵器」、「流刺網」，就是把案件吸光光。

這回遇到管案，蔡碧仲說對他的家庭與個人影響很大，但對遴聘的行政程序依舊堅持，昨面對立委答詢時說，2015年以前台大教授都是先上車後補票，但後來有「彭文正條款」，以後都要經學校書面同意才可兼職，台大校務人員對此非常清楚，但處理彭文正的時候是一個標準，處理管中閔是又是另一個標準，這未來都會是一個爭點。

「就算這是99％的社會普遍存在的現象，是社會情理，但99％就表示他還是有一部分是違法的。」熟悉蔡碧仲的人對他的堅持並不意外，從他視察監所「1人1床」時，不顧民間觸霉頭的習俗，一頭倒在舍房床上測試舒適程度，不免看出蔡碧仲不會管別人怎麼看，確立目標後就堅持到底的性格。

(中國時報)