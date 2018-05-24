北檢約談台大遴委！新聞透視－法「綠」人 謀殺了校園自主

台大校長遴選風波延燒，有不具名的台大遴選委員透露，上周起陸續聽說有委員被檢調以證人身分約談，至少有4、5個人接獲電話約談，引發遴委感到很恐懼。

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中國時報

人才是國家發展的基石，有為的政府應該致力改善教育環境、提升學術水準，讓人才樂於留在國內深造發展，但令人遺憾的是，台大校長遴選案，教育部結合司法資源百般攔阻爭取多年的大學自治，劣化教育環境，並又再利用教育部及調查局來關切高中學生赴大陸就學情資，重塑新「綠色恐怖」氛圍。

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台大自詡為最高學府，按理應是學術水準最高、校園自治最深的學校，校長遴選委員會依程序選出了新任校長，教育部卻不願承認，既不發聘書，還要台大重選，遲遲拿不出足以服人的理由，緊接著各種檢舉、告發紛至沓來，無非是向管中閔潑髒水，台北地檢署也煞有其事的展開調查，甚至打電話把遴選委員找去「喝咖啡」。

其實，北檢的作為無非是想找出管中閔「確實違法」的事證，因為「雞卵密密也有縫」，被扭曲的法律見解，更可讓教育部能有拒不聘任的合理藉口。

但試想，一生做學問的學者專家，只因參與台大校長遴選，就要接受司法機關的調查，更如同北檢自己坦承這些人都是有身分地位，一通電話就叫來，這作法令他們情何以堪？而所引發的寒蟬效應和教學環境，如何留下優秀老師，遑論提升日益低下的高教水準。

對高教如此，對建中等校的關切就更加離譜，到那裡就學本是學子和家長的自由選擇，學校師長發函推薦也是本於珍惜人才，尤其台灣大學教育因政治目的陷於水準低落的當下，教育部與調查局的不當介入，無非警告高中師長不可替打算赴陸學子寫推薦函，那麼到英美等國外念書，是否應比照辦理，協助政府施政參考呢？

人往高處爬，水準低落的環境教不出優秀人才，行政機關及政客利用司法手段箝制校園自主發展，對台大、建中等蠻橫出手，應遭受譴責。民主是社會進步的原動力，法治是維繫進步的常軌，學法律的司法官不該就此沉淪，更不該是「法綠人」。

(中國時報)

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