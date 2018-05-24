找318律師打官司 台大行文盼速聘管

2018年05月24日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部否決台大校長當選人管中閔的人事案，並要求台大重啟校長遴選。台大主祕林達德昨證實已在22日回文給教育部，內容是「請盡快聘任管中閔為新校長」，並已請318太陽花學運的義務律師郭德田協助處理後續法律事務。台大一定會提出行政救濟，但是否走訴願這條路，還要進一步討論。

教育部次長姚立德指出，已收到台大回文，因內容很多，教育部仔細看過後，一定妥善給予回覆。至於台大擬提行政救濟，他表示尊重。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，教育部4月27日「拔管」，並要求台大重啟校長遴選。不過台大在5月12日的臨時校務會議中決議，請教育部盡速聘任管中閔為新校長，台大決定行文教育部繼續開戰。

林達德表示，管中閔的台大校長資格，教育部給的公文中，沒有提到處分或不處分，因此台大能否提訴願，還要尊重法律專家的意見，並已請郭德田幫忙。

對於擔任台大後續行政救濟的律師，郭德田表示不方便說什麼，由台大統一對外發言。有台大教授認為，連太陽花學運的律師都願意站在台大這方一起捍衛大學自主，顯示是非對錯已明顯。

管中閔義務律師團成員也樂見其成，他們相信郭德田會本著律師專業，為台大進行後續的行政救濟，非常期待雙方一起合作，為台大爭取公道。

(中國時報)