誰披綠袍戰北市 呂、姚二擇一

2018年05月24日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨確定自提台北市長人選後，民進黨選對會23日進一步召開會議，確認下周三就將從前副總統呂秀蓮、綠委姚文智，擇一提名代表民進黨角逐北市長。民進黨選對會發言人鄭運鵬轉述，呂秀蓮、姚文智將於26日舉行電視政見發表會；經綜合評估，選對會28日會確定單一適當人選，接著由黨主席蔡英文確認提名，預計30日經中執會通過。

不放棄 兩人都願擔大局

鄭運鵬轉述選對會開會結論表示，選對會經持續徵詢、彙整各方意見，並由兩位召集人林錫耀及陳明文、黨祕書長洪耀福及台北市黨部主委黃承國負責協調，召集人也特別詢問呂秀蓮、姚文智兩人是否有禮讓對方的意願？由於兩人都表達願意承擔大局的企圖心，因此，昨日選對會建議，黨要在5月底以前提出台北市長候選人的建議人選，且5月30日中執會要確定人選。

鄭運鵬說，會中呂、姚兩人達成共識，將在26日舉行電視政見發表會，相關細節，中央黨部會再另行協調；選對會也決定，在電視政治發表會後，會依據民進黨選舉特別條例，由選對會針對選戰策略進行綜合評估，在28日11時30分再召開一次會議，將綜合評估的結果，向蔡英文提出單一適當人選的建議，最後再由蔡英文提名經中執會通過。

全民調 政見會後馬上做

被問到評估過程中是否會做民調？陳明文表示，會有個參考民調沒有錯，並且會採全民調方式；至於時間點原則上會在政見發表會後馬上來做。

鄭運鵬擇表示，對於綜合評估內容及方式，在提名條例中沒有特別明文規定，但在內部的參考民調，會在電視發表會後執行 ，「應該會是評估依據之一」。

至於民調只會有呂秀蓮、姚文智兩人？陳明文表示，目前是這樣沒錯。鄭運鵬也說，選對會討論並未有姚、呂以外的其他人選。

(中國時報)