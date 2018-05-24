協調相談甚歡 周六政見見真章

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨選對會昨上午召集有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮、立委姚文智協調，並敲定本周六讓2人進行政見發表。被問到這是否意味不會再有第三人加入？呂秀蓮表示，「選對會說到今天為止，就是我們兩位。」

呂秀蓮、姚文智昨接受選對會協調，過程不到1小時就結束。面對媒體訪問，兩人互推禮讓，要對方先說，呂秀蓮還向姚文智說「現在是年輕世代，由你先」。當媒體詢問選對會有給2人什麼建議時，呂秀蓮還說，「我們相談甚歡，請姚立委先說。」

面對媒體詢問人選是否已經確定？姚文智說，目前人選還沒有出線，不過這段期間大家對於整個台北市長的討論、市政願景、藍圖及做法是不足的，因此，周六將會有一場政見發表會或對談，希望透過選對會的安排，讓雙方有機會表達市政理念，希望透過這樣方式讓市民了解他們的想法。

姚文智回答完後，還側身問一下，「副總統，我這樣有沒有講錯？」呂秀蓮笑點頭直說，「對對對，謝謝！」

呂秀蓮則表示，台北市非常重要，但今天以前都在紛紛擾擾人選問題，他們都覺得對市政探討很重要，所以她的建議姚文智也完全同意，準備在最短時間把兩人對台北市的看法有一個對外說明的機會，所以選對會也同意本周六讓他們有機會好好表達看法。

針對外界關注初選過程是否將會進行「民調」？呂秀蓮說，昨天會議完全沒談民調。她強調，第一階段徵詢後，昨天就是協調讓兩人的政見都能公開，接下去會再由選對會建議，由主席裁決、中執會通過，「白紙黑字都沒有寫民調。」

(中國時報)

誰披綠袍戰北市 呂、姚二擇一 新聞透視－民進黨戰略底定 先護…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。