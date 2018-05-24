協調相談甚歡 周六政見見真章

2018年05月24日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨選對會昨上午召集有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮、立委姚文智協調，並敲定本周六讓2人進行政見發表。被問到這是否意味不會再有第三人加入？呂秀蓮表示，「選對會說到今天為止，就是我們兩位。」

呂秀蓮、姚文智昨接受選對會協調，過程不到1小時就結束。面對媒體訪問，兩人互推禮讓，要對方先說，呂秀蓮還向姚文智說「現在是年輕世代，由你先」。當媒體詢問選對會有給2人什麼建議時，呂秀蓮還說，「我們相談甚歡，請姚立委先說。」

面對媒體詢問人選是否已經確定？姚文智說，目前人選還沒有出線，不過這段期間大家對於整個台北市長的討論、市政願景、藍圖及做法是不足的，因此，周六將會有一場政見發表會或對談，希望透過選對會的安排，讓雙方有機會表達市政理念，希望透過這樣方式讓市民了解他們的想法。

姚文智回答完後，還側身問一下，「副總統，我這樣有沒有講錯？」呂秀蓮笑點頭直說，「對對對，謝謝！」

呂秀蓮則表示，台北市非常重要，但今天以前都在紛紛擾擾人選問題，他們都覺得對市政探討很重要，所以她的建議姚文智也完全同意，準備在最短時間把兩人對台北市的看法有一個對外說明的機會，所以選對會也同意本周六讓他們有機會好好表達看法。

針對外界關注初選過程是否將會進行「民調」？呂秀蓮說，昨天會議完全沒談民調。她強調，第一階段徵詢後，昨天就是協調讓兩人的政見都能公開，接下去會再由選對會建議，由主席裁決、中執會通過，「白紙黑字都沒有寫民調。」

(中國時報)