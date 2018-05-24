新聞透視－民進黨戰略底定 先護基本盤再求勝選

2018年05月24日 04:10 中國時報 曾薏蘋

民進黨台北市長選舉人選布局接近尾聲，若再沒有「更強」的人，立委姚文智及前副總統呂秀蓮其中一人，將成為民進黨的人選，意味民進黨先捍衛基本盤，保住其他縣市，再求勝選。

民進黨台北市長人選至今「黑馬難尋」，姚文智與呂秀蓮其中一人將成為台北市長人選；民進黨本來與柯文哲聯手，國民黨參選人丁守中勝選機率低，現在卻因為民進黨與柯分道揚鑣，讓這場選舉更是詭譎多變。

親綠性質的新台灣國策智庫日前發表「六都市長就任三年半施政滿意度暨年底大選評估」民調，外界認為，民進黨就算推出最強的行政院長賴清德及總統府祕書長陳菊，民進黨的支持者有3到4成還是會投給柯文哲，顯示民進黨現階段推出誰，皆是以為了護住基本盤為首要要件。

民進黨選對會確定在姚、呂電視辯論後，還是要做內部供參的全民調，外界認為，全民調對呂秀蓮來說，比較吃虧，姚文智出線機率高。

民進黨推出姚或呂，或許大家認為，這樣策略也意味是直接把台北市拱手「讓」給柯文哲，因此民進黨也必須在此選戰中突圍。

這些年，國民黨與民進黨的基本盤已逐漸拉近，以民進黨盤算，若推出姚文智，民進黨先打安穩牌，穩住基層後，再展開策略，把柯文哲與丁守中打入「同路人」，同為「藍營」，讓基本盤變成四三三，民進黨就有勝的機會。

至於若推出呂秀蓮，以民進黨年底選舉，只有花蓮縣一位女性參選人劉曉玫，若由呂出馬，雖然可以幫民進黨多一位女性參選人，但風險會比較大，因為呂秀蓮個性直接，說話炮火猛烈，打起選戰來，柯可能成為呂秀蓮的頭號敵人，兩人說話不是「無厘頭」就是「辛辣」，最後選民可能喜歡每天等著看好戲，搶盡鋒頭，不僅直接幫丁守中的攻擊手，反而忽略其他縣市選情，到時可能連蘇貞昌這隻「領頭羊」，都會晾在一邊。

(中國時報)