外交部神解 給友邦策略性融資

2018年05月24日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委李彥秀昨質疑，外交部批評大陸用巨額金援手段，挖角我國友邦深感不齒，然此與蔡政府以協助邦交國的基礎建設有何區別。外交部部長吳釗燮昨表示，「金援外交」的定義是大陸以「競標」方式，提出百倍的數額援助；我方則是真誠希望協助友邦國家，「我們沒有要競爭」。

吳釗燮昨赴立法院外交國防委員會進行專案報告，並接受備詢。對於索羅門群島向我要求資助其2023年舉辦「太平洋運動會」，吳釗燮指出，若我方是用「策略性融資」協助邦交國，即協助邦交國取得融資，讓其進行必要建設，邦交國會很感激；台灣廠商可去邦交國進行投資，取得計畫，對台灣廠商也很好，對於邦交也是很好的，這是「三贏」的做法。

不過，李彥秀質詢時詢問，日前我與多明尼加斷交時，外交部指責對岸當局用巨額金援外交手段，挖角我邦交舉措深感不齒，並強烈譴責，所謂「金援外交」與「互助互惠」、「踏實外交」區別在哪？吳釗燮回覆，「金援外交」在他的定義是大陸承諾有些國家很多金援，數量很大。

但李彥秀質疑，台灣做的基礎建設、給予醫療、農業技術就叫做「踏實外交」，而別人給比較多（金額）的基礎建設叫做「金援外交」？

吳釗燮回應，這過程就是一個「競標」，即我方協助這國家多少錢，大陸就提出10倍、20倍、100倍的數額。他也強調，競爭並非是我方要的，我方是真誠希望協助友邦國家，「我們沒有要競爭」。

李彥秀以索羅門群島在2023年舉辦太平洋運動會為例，詢問吳釗燮是否認知其為基礎建設？吳表示，這是一個基礎建設，雖然索國對運動場館仍在構思當中，但這是可以留下給索國子孫使用。

李彥秀追問，對於我國廠商經場勘後，初估館場多少錢？吳釗燮表示，這部分他們尚未掌握，但若要幫助索國取得貸款，而還款能力也沒有問題，對邦交國子孫這是有利的，對邦交是有利，對台灣建設公司也是有利的，這是「三贏」。吳釗燮也強調，該場館我方不但負責設計，到最後的執行也會由我方執行。

(中國時報)